Русский
$ 27,42
33,49
  1. Влада

Влада: Зеленський виконав 28% обіцянок, ще 56% – у процесі

19 травня, 23:52

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Головним політичним досягненням президента Корнієнко вважає створення монобільшості у Раді, що дало можливість проводити реформи

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Голова партії влади "Слуга народу" Олександр Корнієнко напередодні великої прес-конференції президента Володимира Зеленського озвучив результати його роботи за два роки, заявивши, що майже третина обіцянок глави держави вже виконані, а понад половину – у процесі виконання.

Реклама

Про це він сказав у програмі "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24".

За словами Корнієнка, президент зараз найпопулярніший український політик, оскільки "робить або намагається робити те, що обіцяв".

Озвучуючи кількість виконаних Зеленським обіцянок, Корнієнко послався на інфографіку порталу "Слово і Діло", згідно з якою 28% обіцянок президент вже виконав, а 56% – у процесі виконання.

"Я думаю, що це дуже велика цифра для української політики і українських політиків. Зокрема це пояснює, чому попередні президенти отримували таку недовіра в кінці терміну, не виконуючи те, що обіцяли", – заявив нардеп.

До політичним досягненням Зеленського Корнієнко відніс створення монобільшості у парламенті, що, за його словами, дало можливість проводити реформи, а також зняття депутатської недоторканності.

Реклама

Серед економічних досягнень, на думку влади: запуск ринку землі, розблокування приватизації та нові правила в гральному бізнесі. Також Корнієнко заявив про поліпшення інвестиційного клімату та антикорупційні реформи.

Читайте також: Пане президенте, чим вам допомогти? Які питання політики поставили б Зеленському на його пресконференції

Крім того великим досягненням в партії влади вважають такі інфраструктурні проекти, як "Велике будівництво", які, як зазначив Корнієнко, "в умовах пандемії дали можливість досягти низького падіння ВВП порівняно з іншими країнами".

Щодо закінчення війни, то, зі слів голови "Слуги народу", тут серйозне досягнення – перезапуск "нормандського формату" і найтриваліше припинення вогню в історії війни на Донбасі.

Також Корнієнко заявив про "відновлення справедливості" стосовно представників п'ятої колони в Україні, згадавши справу проти Віктора Медведчука, і закриття каналів, що дезінформували населення.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли, про що Володимир Зеленський буде говорити на великій прес-конференції в річницю свого президентства, яка выдбудеться 20 травня і триватиме близько 2,5 годин.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Роблю на прохання Путіна і Порошенка. Журналісти оприлюднили записи переговорів Медведчука
Роблю на прохання Путіна і Порошенка. Журналісти оприлюднили записи переговорів МедведчукаВлада
Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)
Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)Влада
До будинку Кличка прийшли правоохоронці – ексклюзивне відео
До будинку Кличка прийшли правоохоронці – ексклюзивне відеоВлада
Рада звільила Степанова, Криклія та Петрашка: відео
Рада звільила Степанова, Криклія та Петрашка: відеоВлада
Кличко буде під жорстким контролем: у
Кличко буде під жорстким контролем: у "Слуги народу" в Києві новий лідерВлада
Медведчука хочуть відправити за ґрати – прокуратура оскаржила рішення суду (оновлено)
Медведчука хочуть відправити за ґрати – прокуратура оскаржила рішення суду (оновлено)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти