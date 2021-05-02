Смачної паски і гарних свят! Як українські політики святкують Великдень (фото)

Чиновники і політики поділилися фотографіями і привітали українців зі світлим святом

Сьогодні, 2 травня, відзначаємо православний Великдень. Як святкують українські політики і чиновники – в матеріалі "Сьогодні".

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П'ятий президент Петро Порошенко

Він привітав українців зі світлим святом Пасхою та подякував воїнам, лікарям і усім медпрацівникам, які щоденною працею рятують життя українців.

"Цього року святкуємо з особливою надією. Щоб Христос, що подолав смерть, дарував Україні милість подолати випробування, які стоять перед Україною, щоб кожен українець отримав Боже благословення і Божий захист. Молимося, щоб Україна подолала пандемію. Молимося, щоб ворог пішов з нашої землі".

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Міністр культури Олександр Ткаченко

Він побажав українцям добра, душевної рівноваги, радості і Божої благодаті.

"Сподіваюся, цей день ви проводите з сім’єю, куштуєте традиційні страви і добре проводите час. Погода за вікном тільки підіймає настрій і спонукає до прогулянок. Ми з Данею і Анею вже встигли посмакувати паску і біжимо на свіже повітря".

Мер Києва Віталій Кличко

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"Київ – дружнє і позитивне місто", – підписав святкове фото мер.

Депутат з фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій

"Христос Воскрес!", – привітав депутат українців.

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Екс-голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль

"Христос воскрес! Воістину воскрес! Смачної паски і гарних свят! Гуцульщина, 700 метрів над рівнем моря", – підписав фото Москаль.

Депутат Київради Вадим Васильчук

"Христос Воскрес!", – також привітав українців він і поділився святковим знімком зі своєю дружиною і дітьми.

Депутат від Слуги народу Олександр Федієнко

Він побажав міцного здоров'я та родинного затишку, а також веселих і радісних Великодніх свят.

Нагадаємо, раніше уряд України відмовилося посилювати карантин на Великдень, однак закликав проводити богослужіння онлайн.