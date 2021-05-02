Смачної паски і гарних свят! Як українські політики святкують Великдень (фото)

Сьогодні, 2 травня, відзначаємо православний Великдень. Як святкують українські політики і чиновники – в матеріалі "Сьогодні".
П'ятий президент Петро Порошенко
Він привітав українців зі світлим святом Пасхою та подякував воїнам, лікарям і усім медпрацівникам, які щоденною працею рятують життя українців.
"Цього року святкуємо з особливою надією. Щоб Христос, що подолав смерть, дарував Україні милість подолати випробування, які стоять перед Україною, щоб кожен українець отримав Боже благословення і Божий захист. Молимося, щоб Україна подолала пандемію. Молимося, щоб ворог пішов з нашої землі".
Міністр культури Олександр Ткаченко
Він побажав українцям добра, душевної рівноваги, радості і Божої благодаті.
"Сподіваюся, цей день ви проводите з сім’єю, куштуєте традиційні страви і добре проводите час. Погода за вікном тільки підіймає настрій і спонукає до прогулянок. Ми з Данею і Анею вже встигли посмакувати паску і біжимо на свіже повітря".
Мер Києва Віталій Кличко
"Київ – дружнє і позитивне місто", – підписав святкове фото мер.
Депутат з фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій
"Христос Воскрес!", – привітав депутат українців.
Екс-голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
"Христос воскрес! Воістину воскрес! Смачної паски і гарних свят! Гуцульщина, 700 метрів над рівнем моря", – підписав фото Москаль.
Депутат Київради Вадим Васильчук
"Христос Воскрес!", – також привітав українців він і поділився святковим знімком зі своєю дружиною і дітьми.
Депутат від Слуги народу Олександр Федієнко
Він побажав міцного здоров'я та родинного затишку, а також веселих і радісних Великодніх свят.
Нагадаємо, раніше уряд України відмовилося посилювати карантин на Великдень, однак закликав проводити богослужіння онлайн.