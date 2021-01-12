Візит президента Молдови до України: Кулеба вказав на важливий момент

Сьогодні президент Молдови Майя Санду здійснить свій перший закордонний візит саме до Києва, що говорить про визнання Кишиневом авторитету України.
Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, це також свідчить про перезавантаження двосторонніх відносин між двома країнами.
"По-перше, головною новиною стало вже те, що свій перший закордонний візит президент Молдови здійснює саме до Україню... Це говорить про визнання Молдовою авторитету України", – сказав міністр.
Кулеба також підкреслив, що в України і Молдови однакові погляди на врегулювання Придністровського конфлікту.
Раніше ми писали про те, що в Молдові відбулася церемонія інавгурації новообраного президента країни Майї Санду. Під час церемонії глава держави пообіцяла бути "президентом справедливості" і черговий раз наголосила на необхідності дострокових парламентських виборів. Санду також звернулася до громадян кількома мовами – російською, українською, гагаузькою та болгарською.
В свою чергу соратник Санду назвав Україну пріоритетом зовнішньої політики Молдови. Віцеспікер молдавського парламенту Міхай Попшой розповів про співпрацю його країни з сусідами.
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