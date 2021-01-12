Візит президента Молдови до України: Кулеба вказав на важливий момент

Сьогодні президент Молдови Майя Санду здійснить свій перший закордонний візит саме до Києва, що говорить про визнання Кишиневом авторитету України.

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Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, це також свідчить про перезавантаження двосторонніх відносин між двома країнами.

"По-перше, головною новиною стало вже те, що свій перший закордонний візит президент Молдови здійснює саме до Україню... Це говорить про визнання Молдовою авторитету України", – сказав міністр.

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Кулеба також підкреслив, що в України і Молдови однакові погляди на врегулювання Придністровського конфлікту.

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Раніше ми писали про те, що в Молдові відбулася церемонія інавгурації новообраного президента країни Майї Санду. Під час церемонії глава держави пообіцяла бути "президентом справедливості" і черговий раз наголосила на необхідності дострокових парламентських виборів. Санду також звернулася до громадян кількома мовами – російською, українською, гагаузькою та болгарською.

В свою чергу соратник Санду назвав Україну пріоритетом зовнішньої політики Молдови. Віцеспікер молдавського парламенту Міхай Попшой розповів про співпрацю його країни з сусідами.

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