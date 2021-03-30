Винних потрібно покарати: заява Верховної Ради про погроми під ОПУ

Депутати також хочуть знати, чи мають відношення до цих погромів якісь політики

Верховна Рада прийняла постанову, в якій засуджує дії окремих активістів під Офісом президента 20 березня. Депутати виступили за якнайшвидше розслідування і відшкодування збитків.

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Парламент поважає право українців на мирний протест, однак засуджує насильство і наругу над державними символами. Депутати вважають погроми під ОПУ одним з чинників ослаблення української демократії і делегітимізації демократичного протесту.

Рада закликає народних депутатів, представників всіх політичних сил, при відстоюванні політичних позицій і переконань завжди дотримуватися вимог закону.

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Депутати доручили Міністерству внутрішніх справ України, СБУ та Держбюро розслідувань забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування і надати юридичну оцінку подій, сталися 20 березня під ОПУ. Депутати закликають правоохоронців притягнути до відповідальності винних.

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Також силовики повинні вивчити обставини погромів на Банковій на предмет можливої причетності політичних партій до цих подій.

Державному управлінню справами доручено проконтролювати відшкодування збитку особами, які причетні до заворушень.

Відзначимо, що суд вже обрав запобіжний захід кільком активістами, які підозрюються у псуванні державного майна і хуліганстві.

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 20 березня під Офісом президента стався безлад під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники обмалювали фасад будівлі, розбили скло у вхідних дверях, намагалися спалити табличку з написом "Президент України", палили фаєри і пускали салют. Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що під Офісом президента планували побоїще, а не мирний протест.

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