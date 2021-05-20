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Винні відповідатимуть перед законом – Порошенко про ув'язнення Антоненка

20 травня, 18:29

Віталій Семченко Віталій Семченко

Також народний депутат зазначив величезну роль, яку Антоненко зіграв в створенні Сил спеціальних операцій

Петро Порошенко переконаний в невинності Антоненко

Петро Порошенко переконаний в невинності Антоненко / Фото: Facebook

Народний депутат Петро Порошенко переконаний, що люди, які прийняли рішення про ув'язнення підозрюваного по "справі Шеремета" Андрія Антоненка під варту, понесуть за це відповідальність.

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Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми доведемо, що незаконне ув’язнення Ріффмастера – це був жорстокий і брутальний злочин. І ті, хто це зробив, точно будуть відповідати за кожен із 500 днів, коли Андрій був запроторений за ґрати. Вони будуть притягнені до відповідальності за ці злочини. І стосовно Андрія Антоненка, і стосовно Юлії Кузьменко", – написав він.

Також Порошенко зазначив величезну роль, яку Антоненко зіграв в створенні Сил спеціальних операцій (ССО).

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"Саме Андрій Антоненко зіграв величезну роль у створенні українських Сил Спеціальних Операцій. Я пишаюся, що під указом про створення ССО стоїть саме мій підпис. Щиро дякую Андрію і Світлані за теплу зустріч. За незламність і непохитну віру, що допомагають їхній прекрасній родині проходити через випробування", – додав політик.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що глава МВС Арсен Аваков має піти з посади, якщо обвинувачені у справі Шеремета невинні.

Також ми писали, що Київський суд звільнив з СІЗО обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка.

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