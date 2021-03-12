Ветеранів АТО захистять від несправедливих вироків: нове рішення Зеленського

Сотні захисників опинилися за ґратами і були засуджені за військові злочини, але за законами мирного часу

Президент Володимир Зеленський своїм указом створив Консультативну радуз питань забезпечення гарантій прав і основних свобод ветеранів війни на Донбасі. Цей орган буде перевіряти на справедливість гучні вироки для колишніх військових.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Так, голова Консультативної ради Олена Вербицька пояснила, що з початку війни на Донбасі деякі добровольці стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні захисників опинилися за ґратами і були засуджені за військові злочини за законами мирного часу. Наприклад, були суди над людьми, яким хотіли дати більше 10 років в'язниці за виконання службових обов'язків.

"Так сталося, що тривалий час з початку збройної агресії на сході України, анексії Криму не були враховані деякі обставини й не ухвалені відповідні закони, які надавали б можливість захистити права військовослужбовців та добровольців, які брали участь у захисті України", – зазначила вона.

Вербицька зазначає, що багато кримінальних провадження стосовно ветеранів АТО/ООС вимагають додатково аналізу і більш глибокого вивчення, чим і буде займатися Консультативна рада при президенті.

Реклама

Хто увійде до Консультативної ради:

народні депутати України;

представники органів виконавчої влади;

представники оборонних відомств;

правозахисники і громадські діячі;

можуть залучати урядові та неурядові організації, в тому числі міжнародні, для отримання допомоги і консультацій.

"Завдяки тому, що громадськість і депутати звернулися до Президента України і він підтримав цю ініціативу, створюється майданчик, на якому за одним столом будуть присутні і депутати, і представники потерпілої сторони, і органи виконавчої влади ... До цього ми писали запити, довго очікували відповіді, а тут буде можливість працювати більш ефективно" , – резюмувала Вербицька.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський розповідав про плани допомогти бізнесу ветеранів АТО.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама