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Ветеранів АТО захистять від несправедливих вироків: нове рішення Зеленського

12 березня, 14:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сотні захисників опинилися за ґратами і були засуджені за військові злочини, але за законами мирного часу

Президент Володимир Зеленський своїм указом створив Консультативну радуз питань забезпечення гарантій прав і основних свобод ветеранів війни на Донбасі. Цей орган буде перевіряти на справедливість гучні вироки для колишніх військових.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Так, голова Консультативної ради Олена Вербицька пояснила, що з початку війни на Донбасі деякі добровольці стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні захисників опинилися за ґратами і були засуджені за військові злочини за законами мирного часу. Наприклад, були суди над людьми, яким хотіли дати більше 10 років в'язниці за виконання службових обов'язків.

"Так сталося, що тривалий час з початку збройної агресії на сході України, анексії Криму не були враховані деякі обставини й не ухвалені відповідні закони, які надавали б можливість захистити права військовослужбовців та добровольців, які брали участь у захисті України", – зазначила вона.

Вербицька зазначає, що багато кримінальних провадження стосовно ветеранів АТО/ООС вимагають додатково аналізу і більш глибокого вивчення, чим і буде займатися Консультативна рада при президенті.

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Хто увійде до Консультативної ради:

  • народні депутати України;
  • представники органів виконавчої влади;
  • представники оборонних відомств;
  • правозахисники і громадські діячі;
  • можуть залучати урядові та неурядові організації, в тому числі міжнародні, для отримання допомоги і консультацій.

"Завдяки тому, що громадськість і депутати звернулися до Президента України і він підтримав цю ініціативу, створюється майданчик, на якому за одним столом будуть присутні і депутати, і представники потерпілої сторони, і органи виконавчої влади ... До цього ми писали запити, довго очікували відповіді, а тут буде можливість працювати більш ефективно" , – резюмувала Вербицька.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський розповідав про плани допомогти бізнесу ветеранів АТО.

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указ вирок Володимир Зеленський ветерани АТО

Джерело: Сьогодні

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