Ветеранів АТО захистять від несправедливих вироків: нове рішення Зеленського

Президент Володимир Зеленський своїм указом створив Консультативну радуз питань забезпечення гарантій прав і основних свобод ветеранів війни на Донбасі. Цей орган буде перевіряти на справедливість гучні вироки для колишніх військових.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Так, голова Консультативної ради Олена Вербицька пояснила, що з початку війни на Донбасі деякі добровольці стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні захисників опинилися за ґратами і були засуджені за військові злочини за законами мирного часу. Наприклад, були суди над людьми, яким хотіли дати більше 10 років в'язниці за виконання службових обов'язків.
"Так сталося, що тривалий час з початку збройної агресії на сході України, анексії Криму не були враховані деякі обставини й не ухвалені відповідні закони, які надавали б можливість захистити права військовослужбовців та добровольців, які брали участь у захисті України", – зазначила вона.
Вербицька зазначає, що багато кримінальних провадження стосовно ветеранів АТО/ООС вимагають додатково аналізу і більш глибокого вивчення, чим і буде займатися Консультативна рада при президенті.
Хто увійде до Консультативної ради:
- народні депутати України;
- представники органів виконавчої влади;
- представники оборонних відомств;
- правозахисники і громадські діячі;
- можуть залучати урядові та неурядові організації, в тому числі міжнародні, для отримання допомоги і консультацій.
"Завдяки тому, що громадськість і депутати звернулися до Президента України і він підтримав цю ініціативу, створюється майданчик, на якому за одним столом будуть присутні і депутати, і представники потерпілої сторони, і органи виконавчої влади ... До цього ми писали запити, довго очікували відповіді, а тут буде можливість працювати більш ефективно" , – резюмувала Вербицька.
Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський розповідав про плани допомогти бізнесу ветеранів АТО.
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