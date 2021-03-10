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Повернути Крим, Донбас і вступити в НАТО: 12 пунктів стратегії України і США

10 березня, 15:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Американські та українські політики і дипломати прийняли унікальне звернення

В рамках Київського безпекового форуму було прийнято звернення з 12 пунктів для зміцнення стратегічного партнерства США і України. Документ передбачає звернення українських та американських політиків і дипломатів до урядів обох країн. Про це повідомляє пресслужба КБФ.

12 пунктів спільного звернення

  1. Демократичні цінності як основа відносин.
  2. Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і підтримка нашої держави, що, зокрема, передбачає збільшення військової допомоги і посилення української армії.
  3. Посилення міжнародного тиску на Росію.
  4. Залучення США до переговорного процесу для відновлення територіальної цілісності України, в тому числі в переговори щодо Донбасу.
  5. Повернення Криму Україні.
  6. Посилення присутності США у Чорноморському регіоні для підвищення безпеки в регіоні.
  7. Співпраця щодо захисту від російського політичного втручання, дезинформаційних кампаній і кібератак.
  8. Протидія таким загрозам, як російський газопровід "Північний потік-2".
  9. Досягнення кінцевої мети України – членство в НАТО.
  10. Продовження реформ в Україні.
  11. Усунення надмірного впливу олігархів та встановлення верховенства права та справедливих економічних умов для великого, середнього і малого капіталу, а також іноземних інвесторів.
  12. Посилення допомоги з боку США, міжнародних фінансових установ, ЄС і "Великої сімки".
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У той же час документ передбачає три основоположні завдання: захист України від російської агресії, звільнення Криму і Донбасу, і членство України в НАТО.

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно американські експерти, політики і дипломати запропонували Байдену стратегію щодо України.

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США стратегія Украина Київський безпековий форум

Джерело: Сьогодні

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