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Віримо в вас! Зеленський привітав українських футболістів з виходом до плей-оф Євро-2020

23 червня 2021 21:32

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент упевнений, що до цього збірна України з футболу просто розминалася, а тепер покаже справжній футбол

Володимир Зеленський і національна збірна України з футболу/колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський і національна збірна України з футболу/колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну з футболу з виходом до плей-оф чемпіонату Європи.

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Про це він написав у Telegram.

"Уперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи та потрапляє до стадії плей-оф" – написав Зеленський.

Президент зазначив, що "футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли була до нас несправедливою".

"Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно – заслужено", – упевнений він.

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Глава держави також заявив, що тепер в українських футболістів з'явився шанс довести, що "весь цей час ми просто розминалися".

"Я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!" – підтримав збірну Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 23 червня, з'ясувалося, що вперше в своїй історії збірна України з футболу змогла вийти з групи на чемпіонаті Європи. Це сталося завдяки останнім матчам у групі Е – зокрема збірна Іспанії розгромила Словаччину, яка тепер поступається за додатковими показниками Україні.

Раніше Володимир Зеленський підтримав українську національну збірну з футболу після поразки у матчі з Австрією, заявивши, що не сумнівається, що в українців "ще є шанс".

Всі подробиці в спецтемі Євро-2020 - стартувало!

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