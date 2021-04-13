Верховний суд взявся за скаргу Оксани Марченко на указ Зеленського

Недовго суд розглядав позов дружини Медведчука і переніс засідання на інший день

Касаційний суд у складі Верховної суду України почав розгляд справ за позовом телеведучої, дружини нардепа Віктор Медведчука Оксани Марченко щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про введення проти неї санкцій.

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Про це повідомила пресслужба суду.

Також суд задовольнив прохання Марченко про залучення до судового процесу РНБО і СБУ в якості третіх осіб на стороні відповідача. В результаті Верховний суд відклав розгляд справи до 24 травня.

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Як повідомляли новини "Сьогодні" 19 лютого на засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти Медведчука, його дружини і ще деяких осіб. Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов пояснив санкції проти Марченко тим, що її чоловік переписав на неї компанії, які теж потрапили під санкції. За його словами, якби Медведчук не оформляв завод на дружину, проти неї санкції не вводили б.

У відповідь Оксана Марченко оголосила про помсту за санкції і пішла в політику. Вона назвала санкції фейковими.

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