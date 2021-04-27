Верховна Рада збереться на позачергове засідання: які питання розглянуть депутати (відео)

Опозиція хоче розглянути питання боротьби з пандемією і вжиття невідкладних заходів, пов’язаних з коронавірусом

Верховна Рада цього тижня збереться як мінімум на два позачергових засідання. Депутати розглянуть низку питань. Зокрема, закони про призначення нового міністра енергетики і завершення земельної реформи.

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Одне із засідань ініціювала опозиція. Вимагає розглянути питання боротьби з пандемією і вжиття невідкладних заходів, пов’язаних з коронавірусом та вакцинацією, розповідають "Сьогодні".

"Законопроєкт спрямований на те щоб передати землю в громади. Понад 80 місцевих рад за ініціативи наших фракцій прийняли звернення до Верховної Ради з тим, щоб якомога швидше прийняти цей законопроєкт. Починається земельна реформа 1 липня", – каже Олександр Корнієнко, заступник голови парламентської фракції "Слуга народу".

Громади хочуть до цього часу отримувати можливість розпоряджатися тією землею, яка їм буде передана.

"Я хочу подякувати всім фракціям ВР, і "Голосу", і "Батьківщині", і групам. Крім "Слуги народу", які не дали жодного підпису за те, щоб на позачерговій сесії розглянути проєкт постанови ВР про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів державної влади. Першим пунктом там стає забезпечення рівного доступу населення до безпечних і якісних вакцин для організації і профілактики коронавірусної інфекції. Я сподіваюсь, що у вівторок ми почуємо і спростуємо цю інформацію, яку оприлюднює на сайті само Міністерство охорони здоров'я", – каже Петро Порошенко, народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність".

Відео: Сьогодні

Нещодавно депутати виступали за віддалену роботу в пленарному режимі, навіть пропонували спробувати голосування онлайн за допомогою спеціального додатку. Але спікер ВР Дмитро Разумков цю ідею забракував.

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