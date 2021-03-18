Верещук розповіла, чи піде Рада на карантин через локдаун у Києві

Верховна Рада поки не має наміру міняти план своєї роботи через введення в Києві з 20 березня локдауну.
Про це розповіла журналістам народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає Інтерфакс-Україна.
"Щодо Верховної Ради, ми допрацьовуємо завтра останній день (пленарного тижня. – Ред.), і потім – тиждень роботи в регіонах... Принаймні я знаю, що пан Разумков (голова Верховної Ради. – Ред.) сказав, що нічого для нас поки що не змінюється", – зазначила Верещук.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 березня нардеп Нестор Шуфрич вже звертався з проханням закрити Раду на карантин через те, що 16 березня в сесійний зал приходила хвора на ковід депутатка Ганна Скороход. Аде тоді спікер Разумков пояснив, чому парламент нині не піде на локдаун.
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