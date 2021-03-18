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Верещук розповіла, чи піде Рада на карантин через локдаун у Києві

18 березня, 13:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Жорсткий карантин у Києві ввели з 20.03.2021, вже визначили ряд обмежень для жителів столиці

Верховна Рада поки не має наміру міняти план своєї роботи через введення в Києві з 20 березня локдауну.

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Про це розповіла журналістам народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо Верховної Ради, ми допрацьовуємо завтра останній день (пленарного тижня. – Ред.), і потім – тиждень роботи в регіонах... Принаймні я знаю, що пан Разумков (голова Верховної Ради. – Ред.) сказав, що нічого для нас поки що не змінюється", – зазначила Верещук.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 березня нардеп Нестор Шуфрич вже звертався з проханням закрити Раду на карантин через те, що 16 березня в сесійний зал приходила хвора на ковід депутатка Ганна Скороход. Аде тоді спікер Разумков пояснив, чому парламент нині не піде на локдаун.

Відео: Сьогодні

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Верховна Рада карантин Ірина Верещук локдаун
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