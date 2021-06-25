Венедіктова зустрілась з керівниками обласних прокуратур, що межують з зоною ООС

На нараді обговорили факти сексуального насильства на Донбасі, продаж зброї та незаконні поставки підакцизних товарів

Фото: прес-служба ГПУ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Костянтинівці, Донецької області, провела нараду із керівниками прокуратур областей, які перебувають в зоні ООС та межують із нею.

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Про це повідомляє прес-служба ОГП.

"В умовах триваючої збройної агресії зусилля правоохоронців цих регіонів й надалі повинні спрямовуватися насамперед на протидію та ефективне розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, фактів диверсій і терористичних актів", – сказала Венедіктова.

Вона наголосила, що системною має залишатися робота з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених в умовах збройного конфлікту та пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України.

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Фото: прес-служба ОГП

"Це складні і багатоепізодні провадження, що потребують спеціальних знань міжнародного гуманітарного та кримінального права задля ефективності слідства. Протидія таким злочинам, безумовно, є пріоритетом кожної демократичної держави. Системно має здійснюватися робота зі збору доказів порушень законів та звичаїв війни, насамперед щодо цивільного населення, а її результати – лягти в основу повідомлень до Міжнародного кримінального суду", - зазначила Генпрокурор.

За її словами, міжнародні та неурядові громадські організації неодноразово у своїх звітах вказували на факти сексуального насильства у зоні ООС. Венедіктова окремо звернула увагу прокурорів на особливості розслідування фактів сексуального насильства як воєнних злочинів.

Також на Донбасі, який став ключовим центром постачання зброї, вибухових речовин і боєприпасів на всю територію України, зафіксували незаконний обіг зброї. Її потім використовують для вчинення різних злочинів.

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Фото: прес-служба ОГП

"Завдяки вжитим скоординованим заходам органів прокуратури та правопорядку вдалося досягти зменшення кількості таких правопорушень, але наша активність не повною мірою відповідає інтересам суспільства і держави", – заявила генпрокурор.

Венедіктова звернула увагу на перекриття незаконних каналів потрапляння підакцизних товарів на підконтрольну Уряду територію, викриття пунктів продажу контрафактної продукції, реалізації пального на автозаправних станціях, місць зберігання незаконно переміщеної продукції та її вилучення з обігу. А керівників прокуратур Запорізької та Дніпропетровської областей генпрокурор закликала зосередити увагу на контролі за додержанням вимог законодавства у бюджетній сфері.

Реклама Фото: прес-служба ОГП

Раніше ми повідомляли, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з керівниками інших правоохоронних органів питання інституту визнання необґрунтованих активів і їх стягнення в дохід держави. Іншими словами – цивільна конфіскація.

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