Венедіктова зробила щеплення від коронавірусу (фото)

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зробила щеплення від коронавірусу.

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Про це вона повідомила у себе в Facebook.

"Сьогодні разом із заступниками зробили щеплення від коронавірусної хвороби. На першому етапі вакцинуємо близько 500 працівників Офісу Генпрокурора. Далі – обласні і окружні прокуратури", – написала вона.

Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna/

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За словами Венедіктової, прокуратура імунізується вакциною китайського виробника Sinovac Biotech.

"Всі працівники, які виявили бажання, зможуть отримати щеплення. Прокурори, як і решта правоохоронців, постійно в контакті з широким колом людей: на слідчих діях, у судах. Тому ми мусили подбати про додатковий захист для наших працівників", – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали вакцинувати людей від 65 років: два способи записатися.

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