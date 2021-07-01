Венедіктова розповіла в парламенті Естонії про реформи в Україні

На зустрічі з генпрокурором Юрі Ратас дізнався про тріаду антикорупційних органів в Україні й кадрове перезавантаження в прокуратурі

Ірина Венедиктова розповіла спікеру Рійгікогу про євроінтеграцію і реформах в Україні / Фото: Офис генпрокурора

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, яка перебуває з візитом в Естонії, зустрілася зі спікером парламенту країни Юрі Ратасом, обговоривши з ним розвиток міжнародного співробітництва, диджиталізації і кібербезпеки, а також підтримку реформ.

Реклама

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"У процесі євроінтеграції Україна взяла на себе зобов’язання з наближення до європейських стандартів у всіх сферах життя. Нині в державі тривають масштабні реформи. Ми створили дієву тріаду антикорупційних органів, яку ми прагнемо робити потужнішою і ефективнішою", – сказала Венедіктова Ратасу.

Вона також нагадала про завершення основного етапу кадрового перезавантаження в прокуратурі та актуальність судової реформи, наголосивши, що від неї залежать справедливість і інвестиційний клімат в Україні.

"Тому ми раді діловим контактам та обміну досвідом із законодавчим органом Естонії, адже саме парламенти – двигуни змін у державах", – додала генпрокурор.

Реклама

Генпрокурор побувала в естонському парламенті Рійгікогу / Фото: Офис генпрокурора

Обговорюючи питання безпеки і миру, Ратас запевнив у підтримці територіальної цілісності та недоторканності України.

"Співробітництво України з іноземними партнерами у військовій сфері надзвичайно важливе для подолання безпекових викликів. Також ми працюємо із міжнародними інституціями для притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні на Донбасі та в Криму", – підкреслила глава прокуратури, назвавши своїм завданням і відповідальністю активізацію процесів щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

Крім того, Венедиктова зазначила, що українські правоохоронці спільно з європейськими колегами успішно викривають масштабні шахрайські схеми і хакерські угруповання, що атакують інформаційні системи і користувачів в усьому світі.

Реклама

Нагадаємо, на минулому тижні генеральний прокурор провела нараду з керівниками прокуратур областей, які лежать в зоні ООС і межують з нею.

Про що ще говорять в Україні 1 липня, дивіться у відеосюжеті: