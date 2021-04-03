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Вакцинація від COVID-19: Данілов анонсував новий указ Зеленського

3 квітня, 00:35

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На засіданні РНБО, яке відбулося 2 квітня, розглядалося питання темпів вакцинації від коронавірусу в Україні.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"У нас дуже складна ситуація з поширенням коронавірусної інфекції. Найближчим часом буде указ президента, який відобразить рішення РНБО, що стосується вакцинації нашого населення", – сказав він.

Данілов також зазначив, що на засіданні розглядали питання митниці – десять контрабандистів протягом певного часу рушили економічну міць України, тому проти них були введені санкції.

"300 млрд гривень в рік Україна недоотримує через діяльність цих ділків. Президент Володимир Зеленський розповів, що це перша десятка , але повірте – не остання", – додав він.

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