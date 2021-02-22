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Вакцина від COVID-19 буде в Україні найближчим часом: Зеленський прискорив процес

22 лютого, 13:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Щеплення будуть безкоштовними, сказав президент

Вакцина від коронавірусу буде в Україні найближчим часом. Президент Володимир Зеленський прискорив процес поставок.

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Про це йдеться на сайті президента.

"За графіком поставки вакцин щеплення будуть гарантовані всім громадянам України. Від держави воно буде безкоштовним. Військові лікарі і учасники ООС – серед перших на вакцинацію. Так само, як і медики на передовій боротьби з COVID-19, люди похилого віку та інші громадяни з групи ризику", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав вакцину CoviShield однією з найкращих і прокоментував поставки в Україну.

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Натепер в Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Це вакцини Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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