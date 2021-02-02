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У Зеленського вирішили, як святкувати 30-річчя Незалежності України: парад, концерт і світові лідери

2 лютого, 20:06

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Напередодні ювілею пройде саміт "Кримська платформа"

Президент Володимир Зеленський провів нараду з членами уряду про вироблення єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Учасники зустрічі погодилися, що святкування має наголосити на 30-річчі незалежності, досвіді самостійного державного буття у різні часи та тисячолітній історії України. А всі заходи мають не просто фокусуватися на історії, а й показати визначальні напрями розвитку майбутнього країни.

Напередодні ювілею незалежності буде проведено саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України.

"Ця подія матиме історичну цінність. Ми об’єднаємо зусилля всіх країн, які допомагають з вирішенням питань мешканців Криму та деокупації півострова", – зазначив Зеленський.

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Також повідомляється, що відбудуться заходи, присвячені зміцненню міждержавних стосунків та розвитку культурної дипломатії. Безпосередньо в день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт.

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Кожне міністерство представить особливий, визначний проект у своїй галузі, який сприятиме розвитку України.

Окрім того, очікується приїзд лідерів багатьох держав – партнерів та друзів України.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про організацію та проведення Дня Незалежності України в 2021 році.

Також нагадаємо, що через непроведення військового параду 24 серпня 2020 року в Києві пройшов Марш ветеранів війни на Донбасі. У Марші захисників брали участь близько 7000 ветеранів з усієї України. На ньому не було жодного з президентів, будь-яких представників влади або політичних сил.

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концерт святкування Володимир Зеленський День Незалежності України військовий парад Кримська платформа

Джерело: Сьогодні

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