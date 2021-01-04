В Україні п'ятий тиждень поспіль поліпшується ситуація з COVID-19. Що змінилося за цей час

За останній тиждень зафіксовано всього 19 500 випадків коронавірусу

В Україні п'ятий тиждень зменшується кількість хворих на COVID-19 і зростає кількість тих, хто одужав.

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Про це говорилося під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

Як змінилася ситуація за останні п'ять тижнів

4 січня у лікарнях лікуються 22 802 хворих. П'ять тижнів тому було в середньому 28-29 тис.

хворих. П'ять тижнів тому було в середньому за останній тиждень зафіксовано 19 500 випадків. Тоді як з 9 по 15 листопада – майже 39 000.

випадків. Тоді як з 9 по 15 листопада – майже в Україні обладнали 50 409 місць з підключенням кисню. З них зараз вільні майже 35 000.

При цьому глава МОЗ Максим Степанов зазначив ймовірність зростання кількості хворих після новорічних свят. Зеленський доручив всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після Нового року.

А що з виплатами від держави?

до 31 грудня для отримання 8000 гривень допомоги подали 480 000 заяв. Майже всі виплати вже здійснені. За 456 000 заявами перерахували загалом 3,64 мільярди гривень.

за листопад-грудень виплатили 443 864 000 гривень допомоги для 90 475 сімей ФОПів, де є діти до 10 років.

найближчим часом Кабмін прийме постанову, яка прискорить виплати сім'ям медиків, які померли від COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, які на нас чекають обмеження і заборони і що все-таки працюватиме під час локдауну з 8 по 24 січня.

Також ми повідомляли, що буде зі школами після введення локдауну.

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