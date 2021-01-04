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В Україні п'ятий тиждень поспіль поліпшується ситуація з COVID-19. Що змінилося за цей час

4 січня, 15:54

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

За останній тиждень зафіксовано всього 19 500 випадків коронавірусу

В Україні п'ятий тиждень зменшується кількість хворих на COVID-19 і зростає кількість тих, хто одужав.

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Про це говорилося під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

Як змінилася ситуація за останні п'ять тижнів

  • 4 січня у лікарнях лікуються 22 802 хворих. П'ять тижнів тому було в середньому 28-29 тис.
  • за останній тиждень зафіксовано 19 500 випадків. Тоді як з 9 по 15 листопада – майже 39 000.
  • в Україні обладнали 50 409 місць з підключенням кисню. З них зараз вільні майже 35 000.

При цьому глава МОЗ Максим Степанов зазначив ймовірність зростання кількості хворих після новорічних свят. Зеленський доручив всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після Нового року.

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А що з виплатами від держави?

  • до 31 грудня для отримання 8000 гривень допомоги подали 480 000 заяв. Майже всі виплати вже здійснені. За 456 000 заявами перерахували загалом 3,64 мільярди гривень.
  • за листопад-грудень виплатили 443 864 000 гривень допомоги для 90 475 сімей ФОПів, де є діти до 10 років.
  • найближчим часом Кабмін прийме постанову, яка прискорить виплати сім'ям медиків, які померли від COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, які на нас чекають обмеження і заборони і що все-таки працюватиме під час локдауну з 8 по 24 січня.

Також ми повідомляли, що буде зі школами після введення локдауну.

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