В Україні п'ятий тиждень поспіль поліпшується ситуація з COVID-19. Що змінилося за цей час

В Україні п'ятий тиждень зменшується кількість хворих на COVID-19 і зростає кількість тих, хто одужав.
Про це говорилося під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.
Як змінилася ситуація за останні п'ять тижнів
- 4 січня у лікарнях лікуються 22 802 хворих. П'ять тижнів тому було в середньому 28-29 тис.
- за останній тиждень зафіксовано 19 500 випадків. Тоді як з 9 по 15 листопада – майже 39 000.
- в Україні обладнали 50 409 місць з підключенням кисню. З них зараз вільні майже 35 000.
При цьому глава МОЗ Максим Степанов зазначив ймовірність зростання кількості хворих після новорічних свят. Зеленський доручив всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після Нового року.
А що з виплатами від держави?
- до 31 грудня для отримання 8000 гривень допомоги подали 480 000 заяв. Майже всі виплати вже здійснені. За 456 000 заявами перерахували загалом 3,64 мільярди гривень.
- за листопад-грудень виплатили 443 864 000 гривень допомоги для 90 475 сімей ФОПів, де є діти до 10 років.
- найближчим часом Кабмін прийме постанову, яка прискорить виплати сім'ям медиків, які померли від COVID-19.
Нагадаємо, раніше ми писали, які на нас чекають обмеження і заборони і що все-таки працюватиме під час локдауну з 8 по 24 січня.
Також ми повідомляли, що буде зі школами після введення локдауну.
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