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В Україні скасують паперові довідки – Зеленський назвав дату

17 травня, 14:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Перехід України в режим paperless дозволить істотно знизити корупцію у сфері надання послуг

Зеленський заявив про скасування паперових довідок в Україні. Колаж "Сьогодні"

Зеленський заявив про скасування паперових довідок в Україні. Колаж "Сьогодні"

Наприкінці літа Україна повністю відмовиться від паперових документів - державні органи не матимуть права вимагати у українців такі документи.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація", повідомляє пресслужба ОПУ.

За його словами, 24 серпня цього року Україна увійде в режим paperless (безпаперовий).

"Як і обіцяли, жодних паперів для державних органів. Жоден (орган. – Ред.) не зможе вимагати від громадян України папірці або довідки для надання державних послуг. І ми зробимо все, щоб "держава без паперу" існувала дійсно не на папері (офіційно)", – заявив Зеленський.

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Фото: скріншот

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський також розповів про нові послуги у додатку "Дія". Наприклад, українці зможуть змінити місце реєстрації онлайн або подати електронну петицію – і все через смартфон.

Відео: president.gov.ua
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