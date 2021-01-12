Яценюк розповів, як врятувати людей у газовій безвиході

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в країні потрібно відновити програму субсидій для людей, які опинилися у газовій безвиході.
Про це він заявив в ефірі каналу "Україна".
Яценюк нагадав, що саме його уряд у 2015 році почав масштабне відшкодування вартості палива для українців. Людям потрібно було тільки раз подати заяву та декларацію про доходи.
"Більше половини населення України отримувало пряму фінансову допомогу з
державного бюджету на компенсацію тарифів. Якщо домогосподарство сплачувало
понад 10% у середньому на житлово-комунальні послуги, то держава
скомпенсовувала все, що вище цих 10%. Механізм отримання був простий і швидкий", – сказав він.
Також під час каденції Яценюка для українців ввели соціальну норму газу. За 1200 кубів на опалювальний сезон кожна сім'я могла оплатити вдвічі менше.
Ще були теплі кредити, теж ініціатива колишнього уряду. Це пільгове кредитування на утеплення тим, хто піклується про свою енергоефективность.
Нагадаємо, з січня в Україні зросли тарифи на поставку газу.
Також повідомлялося, що на тлі протестів проти підвищення тарифів на газ для населення влада готує план з їхнього "істотного зниження".
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