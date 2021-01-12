Яценюк розповів, як врятувати людей у газовій безвиході

Щоб отримати фінансову допомогу, не потрібно було довго возитися з документами

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в країні потрібно відновити програму субсидій для людей, які опинилися у газовій безвиході.

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Про це він заявив в ефірі каналу "Україна".

Яценюк нагадав, що саме його уряд у 2015 році почав масштабне відшкодування вартості палива для українців. Людям потрібно було тільки раз подати заяву та декларацію про доходи.

"Більше половини населення України отримувало пряму фінансову допомогу з

державного бюджету на компенсацію тарифів. Якщо домогосподарство сплачувало

понад 10% у середньому на житлово-комунальні послуги, то держава

скомпенсовувала все, що вище цих 10%. Механізм отримання був простий і швидкий", – сказав він.

Також під час каденції Яценюка для українців ввели соціальну норму газу. За 1200 кубів на опалювальний сезон кожна сім'я могла оплатити вдвічі менше.

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Ще були теплі кредити, теж ініціатива колишнього уряду. Це пільгове кредитування на утеплення тим, хто піклується про свою енергоефективность.

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Нагадаємо, з січня в Україні зросли тарифи на поставку газу.

Також повідомлялося, що на тлі протестів проти підвищення тарифів на газ для населення влада готує план з їхнього "істотного зниження".

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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