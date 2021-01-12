Русский
$ 28,2
34,28
  1. Політика

Яценюк розповів, як врятувати людей у газовій безвиході

12 січня, 19:58

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Щоб отримати фінансову допомогу, не потрібно було довго возитися з документами

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в країні потрібно відновити програму субсидій для людей, які опинилися у газовій безвиході.

Реклама

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна".

Яценюк нагадав, що саме його уряд у 2015 році почав масштабне відшкодування вартості палива для українців. Людям потрібно було тільки раз подати заяву та декларацію про доходи.

"Більше половини населення України отримувало пряму фінансову допомогу з
державного бюджету на компенсацію тарифів. Якщо домогосподарство сплачувало
понад 10% у середньому на житлово-комунальні послуги, то держава
скомпенсовувала все, що вище цих 10%. Механізм отримання був простий і швидкий", – сказав він.

Також під час каденції Яценюка для українців ввели соціальну норму газу. За 1200 кубів на опалювальний сезон кожна сім'я могла оплатити вдвічі менше.

Відео: Сьогодні

Ще були теплі кредити, теж ініціатива колишнього уряду. Це пільгове кредитування на утеплення тим, хто піклується про свою енергоефективность.

Реклама

Нагадаємо, з січня в Україні зросли тарифи на поставку газу.

Також повідомлялося, що на тлі протестів проти підвищення тарифів на газ для населення влада готує план з їхнього "істотного зниження".

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

газ Арсеній Яценюк Украина ціна на газ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Космічні тарифи на газ: Ляшко звернувся до влади
Космічні тарифи на газ: Ляшко звернувся до владиПолітика
В Україні готуються знизити тарифи на газ
В Україні готуються знизити тарифи на газНовини ЖКГ
Двоє
Двоє "слуг народу" обзавелися позашляховиками: які "тачки" з'явилися у нардепівПолітика
Порошенко помітили на островах? У Мережі з'явилися фото дорогої яхти
Порошенко помітили на островах? У Мережі з'явилися фото дорогої яхтиПолітика
На 4-й день локдауну влада вирішила пояснити бізнесу, як можна працювати
На 4-й день локдауну влада вирішила пояснити бізнесу, як можна працюватиЕкономіка
Тупицький показав, скільки коштує його відпочинок в Дубаї
Тупицький показав, скільки коштує його відпочинок в ДубаїПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти