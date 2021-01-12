В Україні хочуть ввести цифрову диктатуру? Що відбувається насправді

Деякі ЗМІ й Telegram-канали опублікували інформацію про те, що Верховна Рада розробляє законопроєкт, який може зробити законними тотальний контроль і "цифрову диктатуру" держави над громадянами.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи так це насправді.

Що відбувається?

Українські та російські ЗМІ написали, що в Україні можуть скоро "рейтингувати" громадян, як це роблять у Китаї.

У "відмінників" – людей без боргів, штрафів та правопорушень – буде доступ до всіх соціальних благ. А "двієчників", хто заборгував за комуналку, не виплачує кредити або не платить податки, можуть не взяти на престижну посаду або влаштувати посилений контроль на митниці.

Стверджують, що проєкт "цифрової диктатури" хочуть втілити в новому Цивільному кодексі, над зміною якого зараз працює група юристів і нардепів.

І що, це правда?

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Безумовно, ні. Народний депутат Руслан Стефанчук опублікував на своїй сторінці в Facebook спростування і назвав чутки дурістю "космічного масштабу".

За його словами, концепція оновлення цивільного законодавства дійсно є, її розробили провідні вчені країни. Цей документ тільки планують внести на обговорення робочої групи.

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"Прийнятий ще в далекому 2003 році Цивільний кодекс України є одним із найбільш важливих актів, що регламентує приватноправову сферу. Але з того моменту життя не стоїть не місці. Змінюються суспільні відносини, віджили старі радянські підходи, з’являються нові правові механізми та договірні конструкції, у життя все більш відчутно входять цифрові технології, підвищується рівень біологічної небезпеки тощо", – написав він.

Політик зазначає, що необхідність модернізації законодавства пов'язана ще і з тим, що більш ніж у "150 змінах, внесених до Цивільного кодексу, захована грандіозна кількість лобістських норм".

"Про якесь рейтингування громадян та паралелі з законодавством Китаю я навіть не коментуватиму. В Україні всі громадяни рівні у своїх правах. Це пряма норма Конституції. Змінити свій правовий статус можливо лише за волі самої особи. Така особливість цивільного законодавства", – підкреслив Стефанчук.

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Нардеп також опублікував текст Концепції і закликав всіх зацікавлених експертів приєднатися до обговорення проєкту.

"Висновок: підхід таких "ЗМІ" з їх псевдоекспертами – це класичний маніпуляційний фейк із розрахунку на те, що невибагливого читача не цікавить зміст, головне – гучний заголовок! А ти потім "розкажи їм, що в тебе син, а не донька", – написав політик.

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