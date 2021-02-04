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В Україні хочуть посилити покарання за домашнє насильство: що світить "тиранам"

4 лютого, 11:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За повторне насильство кривдник може два тижні провести за ґратами

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3908-1, яким пропонується посилити покарання за домашнє насильство.

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Крім штрафу для кривдника додатково вводять нову санкцію – суспільно корисні роботи. За погрози, образи і переслідування зможуть відправити на 240 годин. Плату за це будуть переводити жертві знущань.

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За повторне порушення теж штраф, виконання громадських робіт або арешт на 15 діб.

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Правда, будь-які прояви домашнього насильства залишаться адміністративним, а не кримінальним правопорушенням.

Відео: Сьогодні
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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський називав домашнє насильство однією з головних проблем в Україні. Причому ця проблема активізувалася з приходом епідемії коронавірусу в Україні, оскільки люди більше стали перебувати разом, наприклад, під час локдаунів.

Нагадаємо, ще в 2017 році Рада ввела кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Тоді депутати встановили, що "тиранам" загрожує від 150 годин громадських робіт до двох років в'язниці за насильство в сім'ї.

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Верховна Рада законопроекти домашнє насильство

Джерело: Сьогодні

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