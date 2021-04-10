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Не визнаємо окупацію Криму. Про що говорили Зеленський і президент Туреччини

10 квітня, 20:27

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Президенти підписали два документи

У Туреччині закінчилася зустріч президента України Володимира Зеленського з главою країни Реджепом Тайїпом Ердоганом. Президенти підписали рамкову угоду про будівництво житла для кримських татар.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Зеленський запросив Ердогана взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві 23 серпня.

"Це стане потужним сигналом, що Україна і її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації Криму", – зазначив Зеленський.

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Ердоган підкреслив, що Туреччина підтримує суверенітет України.

"Туреччина неухильно підтримує незалежність і державний суверенітет України. Ще раз засуджуємо незаконну анексію Криму. Підтримуємо створення Кримської платформи для об'єднання народу України", – заявив Ердоган.

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Зустріч закінчилася підписанням таких документів між Україною і Туреччиною:

  • рамкова угода про будівництво житла для кримських татар і окремих категорій громадян;
  • програма співпраці в спорті на 2022-2023 роки.
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Також президенти обговорили важливі питання для співпраці між країнами:

  • безпеку в Чорноморському регіоні та консолідацію сил щодо забезпечення стабільності регіону;
  • захист прав кримських татар і порушення прав людини в окупованому Криму;
  • ситуацію на Донбасі і підтримку дотримання Мінських домовленостей усіма сторонами конфлікту;
  • розвиток торгівлі між країнами – торговий оборот України і Туреччини хочуть розвинути до 10 млрд доларів на рік;
  • туризм і можливість подорожувати без паспортів, а тільки за посвідченням особи;
  • інвестиції в Україну, зокрема в рамках великої приватизації.

Після зустрічі Зеленський подякував Ердогану за порятунок п'яти українців після аварії суховантажу Arvin.

"Вчинок берегової охорони Туреччини – один з тисячі епізодів нашої дружби і надійних взаємовідносин", – написав глава України в Twitter.

Нагадаємо, раніше Зеленський був з візитом в Туреччині в жовтні 2020 року. Тоді він домовився з Ердоганом посилити співпрацю і разом боротися за повернення Криму Україні.

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Туреччина зустріч Володимир Зеленський Реджеп Эрдоган
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