"В туалет виходити можна?": суддя відчитав соратників Медведчука

Рабінович і Бойко під час засідання виходили із залу, що помітив суддя В'ячеслав Підпалий і різко висловився

Колаж "Сьогодні"

Під час засідання Печерського суду Києва, де розглядається запобіжний захід для Віктора Медведчука, народних депутатів Вадима Рабіновича і Юрія Бойка відчитав суддя за те, що вони виходили в туалет.

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Рабінович і Бойко під час засідання виходили із залу, що помітив суддя В'ячеслав Підпалий і різко висловився.

"Шановні народні депутати, якщо у вас є таке бажання, можете сюди запросити пана Разумкова (спікера Верховної Ради) – він сяде замість слідчого судді. Якщо ви не поважаєте суд – що ви тут робите? Ви демонструєте всім телеканалам своє зневажливе ставлення – як до суду, так і до суспільства. Будь ласка, якщо ви хочете поговорити – будь ласка, залиште зал засідань і розмовляйте на вулиці. Ваша поведінка транслюється", – сказав суддя.

На це Рабінович кинув репліку: "Ми в туалет виходили. Можна в туалет виходити?".

Підпалий пояснив депутатам, що якщо хтось хоче вийти – потрібно звернутися до судді, і після початку засідання суду в зал ніхто не має права заходити без дозволу слідчого судді.

Як повідомляв новини "Сьогодні", ще до початку засідання в залі суду нардеп Ілля Кива разом з Рабіновичем посварилися з журналістом.