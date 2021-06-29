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В їдальні Ради побилися "слуги народу" – Тищенко зчепився з Куницьким

29 червня 2021 11:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Відносини цих депутатів залишають бажати кращого – Тищенко та Куницький вже конфліктували раніше

У їдальні Верховної Ради сталася бійка між народними депутатами від "Слуги народу" Миколою Тищенком та Олександром Куницьким. Про це повідомив у Telegram позафракційний нардеп ("ексслуга") Олександр Дубінський.

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За його словами, причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали щодо схем поборів з моряків

"Кум Єрмака Микола Тищенко з кулаками напав на депутата "СН" Куницького в їдальні Верховної Ради. Сталася бійка", – написав Дубинський.

Зазначимо, що Тищенко та Куницький конфліктують не вперше. Торік депутати схлиснулися після засідання фракції. Тищенко заявляв, що нібито Куницький злив фото з наради у Telegram-канал "Темний лицар". Дивіться відео їх перепалки:

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше нардеп Нестор Шуфрич висміяв Тищенка в Раді. Він пояснив, чому осадив "слугу народу", а наприкінці виступу з парламентської трибуни красиво послав Тищенка угорською мовою.

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