У списку 13 осіб і 95 компаній: Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній. Указ набирає чинності з дня публікації.
Про це йдеться на сайті президента.
Під санкції на три роки потрапили:
- Араік Амірханян;
- Сєяр Куршутов;
- Олександр Черепинський;
- Едуард Кукоба;
- Олег Доронін;
- Тигран Мелконян;
- Володимир Полуситок;
- Денис Амінєв;
- Сергій Сердюк;
- Михайло Грібанов;
- Андрій Попов;
- Олег Богданов;
- Юрій Дворак.
Також зазначається, що з 95 подсанкціонних компаній дві зареєстровані в Росії.
Як повідомляли новини "Сьогодні", були введені санкції і щодо 79 компаній, в тому числі і російських.
Так, в чорний список потрапило і федеральне агентство "Росспівробітництво". У Кремлі нервово відреагували на це рішення Зеленського.
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