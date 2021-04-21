У списку 13 осіб і 95 компаній: Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції

Президент ввів в дію рішення РНБО, з 95 подсанкціонних компаній дві зареєстровані в Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній. Указ набирає чинності з дня публікації.

Реклама

Про це йдеться на сайті президента.

Під санкції на три роки потрапили:

Араік Амірханян;

Сєяр Куршутов;

Олександр Черепинський;

Едуард Кукоба;

Олег Доронін;

Тигран Мелконян;

Володимир Полуситок;

Денис Амінєв;

Сергій Сердюк;

Михайло Грібанов;

Андрій Попов;

Олег Богданов;

Юрій Дворак.

Також зазначається, що з 95 подсанкціонних компаній дві зареєстровані в Росії.

В тренді На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав закон

Як повідомляли новини "Сьогодні", були введені санкції і щодо 79 компаній, в тому числі і російських.

Реклама

Так, в чорний список потрапило і федеральне агентство "Росспівробітництво". У Кремлі нервово відреагували на це рішення Зеленського.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама