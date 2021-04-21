Русский
$ 28,01
33,74
  1. Влада

У списку 13 осіб і 95 компаній: Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції

21 квітня, 23:33

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент ввів в дію рішення РНБО, з 95 подсанкціонних компаній дві зареєстровані в Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній. Указ набирає чинності з дня публікації.

Реклама

Про це йдеться на сайті президента.

Під санкції на три роки потрапили:

  • Араік Амірханян;
  • Сєяр Куршутов;
  • Олександр Черепинський;
  • Едуард Кукоба;
  • Олег Доронін;
  • Тигран Мелконян;
  • Володимир Полуситок;
  • Денис Амінєв;
  • Сергій Сердюк;
  • Михайло Грібанов;
  • Андрій Попов;
  • Олег Богданов;
  • Юрій Дворак.

Також зазначається, що з 95 подсанкціонних компаній дві зареєстровані в Росії.

В тренді
На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав закон

Як повідомляли новини "Сьогодні", були введені санкції і щодо 79 компаній, в тому числі і російських.

Реклама

Так, в чорний список потрапило і федеральне агентство "Росспівробітництво". У Кремлі нервово відреагували на це рішення Зеленського.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

РНБО санкції Володимир Зеленський
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Зустріч із Путіним на Донбасі: Зеленському вперше відповіли в Росії
Зустріч із Путіним на Донбасі: Зеленському вперше відповіли в РосіїВлада
На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав закон
На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав законВлада
Миротворців ООН не буде: у МЗС РФ назвали єдиний варіант щодо Донбасу
Миротворців ООН не буде: у МЗС РФ назвали єдиний варіант щодо ДонбасуВлада
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у "Слузі народу" (відео)Влада
Росія хоче почати нову війну з Україною: у США назвали причину
Росія хоче почати нову війну з Україною: у США назвали причинуВлада
Путін назвав Януковича
Путін назвав Януковича "президентом України" і порівняв з Мадуро: відеоВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти