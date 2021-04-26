В "Слузі народу" попросили США про військову допомогу через російську техніку біля кордонів

Арахамія підкреслив, що Україна продовжує докладати зусиль для вступу до НАТО

Глава партії "Слуга народу" Давид Арахамія закликав Конгрес США надати Україні військову допомогу в зв'язку з нарощуванням російських військ уздовж кордонів.

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Про це повідомляє пресслужба політсили.

Політик висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе отримати військову допомогу завдяки прийняттю Сполученими Штатами двопартійного проекту закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки".

Зазначається, що цей документ передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 млн доларів, включаючи надання летального зброї.

Також Арахамія підкреслив, що наша країна продовжує докладати зусиль для вступу до НАТО.

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"Протягом останніх двох років наш парламент зробив помітні кроки для впровадження реформ, що сприяють демократичним процесам, боротьбі з корупцією та приведенню наших Збройних сил у відповність до стандартів НАТО", – сказано в повідомленні.

Глава фракції зазначив, що влада активізує діалог щодо Криму за допомогою ініціативи "Кримська платформа". Арахамія закликав американську сторону і всіх міжнародних партнерів приєднатися до діалогу.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава комітету Роберт Менендес обговорили питання збільшення військової допомоги Києву з боку США.

Також ми писали, що в грудні 2020 Конгрес підтримав законопроєкт про оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, який включає 250 млн доларів військової допомоги Україні.

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