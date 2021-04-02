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У Росії немає друзів, тільки вороги, або холуї – Кравчук

2 квітня, 22:17

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Єдиний варіант для України – підвищувати свою обороноздатність, вважає перший президент

У Росії немає друзів, є лише вороги та холуї.

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Про це представник української делегації в Тристоронній контактній групі і перший президент України Леонід Кравчук заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"У Росії немає друзів, тільки вороги, або холуї. Сьогодні ворог – Україна, а холуй – Білорусь", – сказав він.

Тому, зазначив Кравчук, єдиний варіант для України – підвищувати свою обороноздатність. Бо рішення про припинення вогню на Донбасі ухвалюють в Росії, а не в ОРДЛО.

"Головна фігура – Росія, а не її військові адміністрації ОРДЛО. Не вони визначають в ОРДЛО, припиняти вогонь, чи не припиняти. Вони діятимуть так, як їм диктуватиме Кремль. Але головне те, що Росія не хоче припинити вогонь", – сказав він.

За його словами, на початку засідання, яке проводили 31 березня, він запропонував звернутися від імені Тристоронньої контактної групи до сторін, щоб припинити вогонь поновити тишу і відновити роботу, яка була розпочата в липні 2020 року, однак очільник російської делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що Росія не підтримує це звернення.

До речі, Леонід Кравчук вважає, що президенту Володимиру Зеленському потрібно зустрітися один на один з російським лідером Володимиром Путіним.

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Водночас в Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна з Зеленським.

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Росія Донбас Кравчук
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