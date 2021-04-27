У Раду внесли подання на нового міністра енергетики: хто такий Герман Галущенко

Комітет з питань енергетики та ЖКП 28 квітня може розглянути питання юриста з багаторічним стажем.

Герман Галущенко / Фото: energoatom.com.ua

До проєкту порядку денного засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП на середу, 28 квітня, включено питання про подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Германа Галущенка міністром енергетики.

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Про це нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Про Германа Галущенка відомо, що він – юрист з багаторічним стажем роботи в державному і приватному секторі, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Здобув вищу освіту у Львівському державному університеті за спеціальністю правознавство, також закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, має диплом магістра міжнародного менеджменту.

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Працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ. У різні роки займав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) президента, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

У 2013-2014 роках виконавчий директор з правового забезпечення ДП "НАЕК "Енергоатом". З 2012 року викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. Має почесне звання "Заслужений юрист України", нагороджений Орденом Данила Галицького.

6 травня 2020 рішенням Кабінету міністрів призначений віце-президентами "Енергоатому".

Нагадаємо, парламентська фракція "Слуга народу" 22 квітня обговорила кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики.

Також повідомлялося, що Верховна Рада цього тижня проведе не тільки планові пленарні засідання, а й позачергові. На одному з них планується заслухати кандидата на пост міністра енергетики і проголосувати за його призначення.

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А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада 29 квітня може проголосувати за призначення Галущенка на посаду міністра енергетики, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 7 квітня ЗМІ повідомили, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення і за два тижні до того вивіз з міністерства особисті речі.

Однак наступного дня на сторінці Міненерго в Facebook з'явилося повідомлення, що Вітренко не йде у відставку і продовжує виконувати свої обов'язки, а чутки про своє звільнення назвав маніпуляцією.