У Раді журналістка вдарила "слугу народу" Потураєва в обличчя (відео нападу)

Журналістка накинулася на Потураєва. Колаж "Сьогодні"

Одіозна журналістка Ірма Крат накинулася в кулуарах Верховної Ради на народного депутата від "Слуги народу" Микиту Потураєва. Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Через плече".

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Зокрема, під час виступу Потураєва перед журналістами до нардепа підійшла Ірма Крат і спробувала вдарити його кулаком в обличчя, але Потураєв вчасно її зупинив. Після того, як її атака не увінчалася успіхом, вона пустила в хід сумку, але і тут не доставила депутату серйозних проблем.

Прибіг охоронець Ради і забрав журналістку, а Потураєв вибачився перед присутніми за її поведінку.

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Як виявилося, Ірму Крат розлютило відкриття ринку землі відсьогодні.

"Кожен день партія "Слуга народу" обіцяла, що буде референдум... Виявилося, що продаж української землі любить тишу, але не буде по-тихому. (Люди) викопають картоплю і на осінь всі області приїдуть і винесуть (депутатів) вперед ногами... Одна справа, коли внутрішній ринок землі, бог з ним, нехай буде. Але коли в законопроєкт внесли поправку, що землю можуть брати як заставу банки з іноземним капіталом..." – сказала вона.

Нагадаємо, днями у Верховній Раді побилися "слуги народу" Тищенко та Куницький. Як повідомляли новини "Сьогодні", сутичка сталася у парламентській їдальні. Стала відома і причина їхньої колотнечі.