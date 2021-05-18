У Раді створено групу для прискорення реформ: як відреагував Саакашвілі

Головний реформатор країни визнав, що темпи перетворень в Україні поки нікого не влаштовують

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У Верховній Раді створено міжфракційне об'єднання "Прості рішення і результати", яке буде допомагати прискорювати проведення реформ в країні. Про це повідомив у Facebook глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі.

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Він зазначив, що об'єднання депутатів "буде працювати з нами по найважливішим реформам і їх прискоренню, тому що темпи реформ поки нікого не влаштовують".

"До об'єднання увійшли співголови з трьох фракцій: Єлизавета Ясько від "Слуги народу", Юлія Клименко від "Голосу" і Володимир Кабаченко від "Батьківщини", а також депутати майже всіх парламентських фракцій – дуже багато гідних людей. Ми дуже сподіваємося, що ця співпраця буде корисною для просування всього процесу", – сказав Саакашвілі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в кінці квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль несподівано відправив Саакашвілі листа. У документі глава уряду висловив незгоду з рішеннями Нацради реформ, у тому числі з пропозицією ввести автоматичне розмитнення автомобілів.