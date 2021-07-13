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У Раді несподівано "збунтувалися" ліхтарі: відео з сесійної зали

13 липня 2021 14:51

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати розглядають важливий закон і навіть електрика не витримала напруги – ліхтарі замиготіли як гірлянда на ялинці

Депутаті усі в роботі

Депутаті усі в роботі / Фото: president.gov.ua

У Верховній Раді відбулося коротке замикання, через що деякі ліхтарі на балконі для преси почали блимати. Відповідне відео опублікував у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

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За його словами, це сталося під час розгляду поправок до законопроєкту №5068 про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

"Коротке замикання у сесійній залі парламенту. На одній з поправок до закону про відновлення роботи Вищої ради правосуддя. Збіг?" – написав нардеп.

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Нагадаємо, у березні народні обранці так активно працювали, що у одного з них не витримала система "Рада" – "загорівся" пульт для голосування, його довелося розкрутити.

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Як ми вже писали, сьогодні на позачерговому засіданні парламенту, яке скликав президент Володимир Зеленський, розглянуть питання легалізації медичного канабісу. Всього депутати розглянуть п'ять питань.

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