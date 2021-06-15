У Раді почали масово вакцинувати депутатів: який препарат колють

Вакцинація в Україні добралася і до Верховної Ради – щеплення препаратом Pfizer отримали вже кілька десятків народних обранців. Також фракціям розіслали "запрошення" на вакцинацію.

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Позафракційний нардеп Євген Шевченко опублікував у Telegram відео з кулуарів парламенту, де депутатів записують на вакцинацію. Йому повідомили, що щеплення найвідомішою у світі вакциною може отримати будь-який бажаючий депутат – такою можливістю вже скористалися 42 парламентарії.

А ось сам Шевченко не став робити щеплення, зазначивши, що у нього недостатньо антитіл. Медик своєю чергюу пояснила, що нардепу ще рано вакцинуватися, тому що у нього є ще свій імунітет.

Тим часом політолог Тарас Березовець у своєму Telegram оприлюднив офіційний документ апарату Верховної Ради, в якому сказано, що вакцинація нардепів, які виявили бажання отримати щеплення від коронавірусу, проходитиме з 15 по 18 червня з використанням вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", цього тижня у Києві вакцинації на вихідних не буде - робити щеплення людям будуть у четвер і п'ятницю. Вакцинацію перенесли на будні через Трійцю. Тим, хто вже записався на суботу та неділю, запропонують прийти в інший день.

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