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У Раді ініціюють розслідування проти Степанова і чекають аудиту МОЗ

31 травня, 21:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За словами Кіри Рудик, ідею аудиту діяльності ексголови МОЗ підтримав нинішній міністр Віктор Ляшко

У Верховній Раді може бути створена тимчасова слідча комісія (ТСК) для розслідування діяльності колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми вимагаємо аудиту Міністерства охорони здоров'я з приводу закупівель, які були зроблені, та аудиту витрачених коштів", – сказала вона.

Рудик відзначила, що цю ідею підтримав і новий глава МОЗ Віктор Ляшко, який заявив, що аудит проведе саме відомство.

"Ми очікуємо, що він (аудит. – Ред.) відбудеться. Якщо ж ні, то створимо тимчасову слідчу комісію (ТСК), на основі результатів роботи якої подаватимемо заяви до правоохоронних органів. Але ми сподіваємося, що пан Ляшко сам зацікавлений у тому, щоб, скажімо, розділити відповідальність за те, що відбувалося до нього, і за те, що є нині", – сказала нардеп.

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Рудик наголосила, що фракція "Голос" готова почекати ще тиждень повідомлення про початок такого аудиту від МОЗ, перш ніж ініціюватиме створення відповідної ТСК у парламенті.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а 20-го призначила замість нього головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

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