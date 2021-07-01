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  1. Влада

Росія боїться війни з НАТО, але продовжить провокації – Кулеба

1 липня 2021 11:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Міністр вважає, що Росія готова до збройної ескалації, зокрема в Чорному морі

Україна евакуювала з сектору Газа громадян України, Молдови та Болгарії

Україна евакуювала з сектору Газа громадян України, Молдови та Болгарії / Фото: МИД Украины

У Росії немає жодних шансів у протистоянні з Альянсом, тому вона уникатиме повномасштабного зіткнення з країнами-членами НАТО.

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Однак РФ продовжить провокації, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Liga.net.

"Але ознак самогубства, суїцидального синдрому я в Росії не бачу. До повномасштабного зіткнення з НАТО вони не готові за жодних обставин", – сказав він.

Кулеба вважає, що в протистоянні з Альянсом у РФ немає шансів на успіх.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що саміт ЄС – Росія може спровокувати послаблення тиску на Москву і пом'якшення покарання за агресію проти України.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні лідери Німеччини і Франції вирішили запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт Євросоюзу. Макрон і Меркель запропонували Брюсселю відновити європейсько-російські саміти, які скасували після окупації Криму в 2014 році.

Нагадаємо, нещодавно відбувся саміт НАТО. Лідери Альянсу заявили, що рішення про майбутнє членство України у військовому блоці в силі, але нагадали Києву про "домашнє завдання".

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