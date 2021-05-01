"У поліції є погані люди": в "Слузі народу" знайшли причину провалу в Раді закону про електрошокери

Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт №4375, яким пропонувалося дозволити поліцейським використовувати електрошокери проти людей з двох причин.

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Як сказав глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", автори законопроекту не прислухалися до висновку комітету і не внесли правки.

За його словами, депутати готові дати поліції право використовувати електрошокери, проте, потрібно виконати дві умови.

"Перше – коли в комітеті розглядали, був негативний висновок і повернули на доопрацювання (законопроєкт – Ред.), автори об'їхали рішення комітету і понесли це в зал. Через це зрізалося, умовно, 50 голосів .... Друге – прибрати звідти адміністративні правопорушення. У поліції теж є погані люди, велика дуже організація", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що через зловживання поліцейськими своїх повноважень в Україні не їх люблять.

"Тому ми за шокери. Ми це обов'язково зробимо, просто потрібно, щоб коректно допрацювали цей законопроєкт",- додав Арахамія.

Читайте докладніше в матеріалі "Сьогодні" про електрошокери для поліції, і чи небезпечно їх використовувати.