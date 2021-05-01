Русский
$ 27,75
33,64
  1. Влада

"У поліції є погані люди": в "Слузі народу" знайшли причину провалу в Раді закону про електрошокери

1 травня, 00:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Депутати готові дозволити поліції використовувати електрошокери, проте, потрібно виконати дві умови

Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт №4375, яким пропонувалося дозволити поліцейським використовувати електрошокери проти людей з двох причин.

Реклама

Як сказав глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", автори законопроекту не прислухалися до висновку комітету і не внесли правки.

За його словами, депутати готові дати поліції право використовувати електрошокери, проте, потрібно виконати дві умови.

"Перше – коли в комітеті розглядали, був негативний висновок і повернули на доопрацювання (законопроєкт – Ред.), автори об'їхали рішення комітету і понесли це в зал. Через це зрізалося, умовно, 50 голосів .... Друге – прибрати звідти адміністративні правопорушення. У поліції теж є погані люди, велика дуже організація", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що через зловживання поліцейськими своїх повноважень в Україні не їх люблять.

"Тому ми за шокери. Ми це обов'язково зробимо, просто потрібно, щоб коректно допрацювали цей законопроєкт",- додав Арахамія.

Читайте докладніше в матеріалі "Сьогодні" про електрошокери для поліції, і чи небезпечно їх використовувати.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Полювання на соросят – за що прибрали Коболєва і Найєма та хто наступний на вихід
Полювання на соросят – за що прибрали Коболєва і Найєма та хто наступний на вихідВлада
Шмигаль несподівано надіслав листа Саакашвілі. Що сталося
Шмигаль несподівано надіслав листа Саакашвілі. Що сталосяВлада
Юлія Мендель йде від Зеленського: ЗМІ дізналися можливу причину
Юлія Мендель йде від Зеленського: ЗМІ дізналися можливу причинуВлада
Гучні перестановки у
Гучні перестановки у "Нафтогазі": реакція світу та фінансових структур (оновлено)Економіка
Мендель змінюють посаду в ОПУ: чим вона буде займатися у Зеленського
Мендель змінюють посаду в ОПУ: чим вона буде займатися у ЗеленськогоВлада
Мустафа Найєм йде з
Мустафа Найєм йде з "Укроборонпрому" (оновлено)Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти