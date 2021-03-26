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Поставка вакцини CoviShield в Україну "на паузі"

26 березня, 12:34

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дмитро Кулеба подякував владі Індії за першу партію препарату

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що експорт вакцини від коронавірусу CoviShield до інших країн, у тому числі і до України, "поставлений на паузу".

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Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

При цьому голова МЗС подякував уряду Індії за поставку першої партії вакцини до України.

"Ми вже повинні були б отримати наступні партії, але дійсно поки експорт вакцини CoviShield з Індії поставлений на паузу", – сказав він.

Кулеба також зазначив, що він не пояснюватиме причини цього рішення.

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"Деякі з них є публічними і вже були озвучені в світових ЗМІ. Деякі з них є непублічними, але факт залишається фактом", – додав міністр.

Крім України, припинення експорту стосується Канади і Бразилії.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна не відмовиться від вакцини CoviShield через затримку постачань.

Також повідомлялося, що Індія може тимчасово зупинити постачання до України наступної партії вакцини CoviShield . Причина – інформаційна кампанія проти індійської вакцини в нашій країні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Індія вакцинація вакцина Украина коронавірус Covishield
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