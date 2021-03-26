Поставка вакцини CoviShield в Україну "на паузі"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що експорт вакцини від коронавірусу CoviShield до інших країн, у тому числі і до України, "поставлений на паузу".
Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.
При цьому голова МЗС подякував уряду Індії за поставку першої партії вакцини до України.
"Ми вже повинні були б отримати наступні партії, але дійсно поки експорт вакцини CoviShield з Індії поставлений на паузу", – сказав він.
Кулеба також зазначив, що він не пояснюватиме причини цього рішення.
"Деякі з них є публічними і вже були озвучені в світових ЗМІ. Деякі з них є непублічними, але факт залишається фактом", – додав міністр.
Крім України, припинення експорту стосується Канади і Бразилії.
Нагадаємо, раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна не відмовиться від вакцини CoviShield через затримку постачань.
Також повідомлялося, що Індія може тимчасово зупинити постачання до України наступної партії вакцини CoviShield . Причина – інформаційна кампанія проти індійської вакцини в нашій країні.
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