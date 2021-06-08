До Криму або "ДНР"точно не втече: Тупицький пояснив, що йому там "світить"

Ексглава КСУ назвав неадекватними прохання прокурорів надіти на нього електронний браслет, а розслідування проти нього вважає знущанням

Сьогодні Подільський районний суд Києва переніс на 21 липня підготовче засідання по справі ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького про підкуп свідка і надання неправдивих свідчень. Обвинувачений заявив, що не збирається бігти на окуповані території.

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Тупицький попросив суд, щоб засідання проходило онлайн, на що суддя відхилив його прохання, мотивуючи тим, що сьогодні це неможливо організувати технічно. Через це було оголошено перерву до 21 липня.

А ось прокурори вважають, що Тупицький просто затягує суд над ним, оскільки міг і заздалегідь попросити про організацію онлайн-засідання.

Після закінчення засідання сам Тупицький назвав неадекватним прохання застосовувати до нього запобіжний захід, на якому раніше наполягала сторона звинувачення, а розслідування прокуратури назвав знущанням. Він також пояснив, чому йому немає сенсу втікати від правосуддя на окуповані території.

"Я перед судом чистий. Я в суд з'являюся, ставлюся з повагою, тому що сподіваюся на справедливий суд ... (Прокурор) використовує доводи (просячи надіти на Тупицького електронний браслет), що я можу поїхати в Крим, а я апріорі не можу поїхати в Крим, бо відкрита кримінальна справа в РФ, де я був суддею-доповідачем щодо анексії Криму. А в "ДНР" так тим більше: я там колись працював і там без закону розправляться", – сказав Тупицький.

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Нагадаємо, нещодавно Печерський суд Києва не став обирати запобіжний захід Тупицькому, оскільки його справа вже передана до Подільського суду для розгляду по суті. Прокурори відкликали своє клопотання про запобіжний захід.

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