У Кремлі всі наглухо відбиті! "Російським братам" обіцяють м'ясорубку в Україні

Дмитро Гордон звернувся до росіян та закликав їх залишити ідею нападу на Україну

Журналіст Дмитро Гордон попередив РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Перш ніж вторгатися в Україну, російська сторона має розуміти, у що їм це виллється. Про це в ефірі "Час Голованова" сказав журналіст Дмитро Гордон.

"Я розмовляв із двома людьми, які розуміють справді у міжнародній політиці, які займали найвищі пости в Україні, обидва вони сказали, що Росія нападе. Я не хочу сіяти паніку, я не вірю в те, що Росія нападе. І оскільки російське керівництво є наглухо відбитим, я теж не відкидаю такого варіанту", – зазначив журналіст.

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Гордон звернувся до росіян і заявив, що у разі вторгнення на територію України Київ дасть таку відсіч, мало не здасться.

"Я хочу, щоб наші російські друзі та брати розуміли, що якщо тільки російська воєнщина вторгнеться на територію суверенної України, вона отримає небувалу відсіч. Стріляти буде все і звідусіль. До Росії підуть домовини. Адже вторгатимуться в країну не керівництво РФ, а ваші діти, і вмиратимуть не вони – а ваші діти", – сказав він.

Ситуація з російськомовними українцями

В Україні багато російськомовних громадян, які не хочуть дивитися телевізор та читати новини українською мовою. У зв'язку з тим, що в країні набули чинності багато нормативних документів, згідно з якими українська мова стала обов'язковою у багатьох сферах життя – це викликало конфлікти та почало розколювати суспільство. Дмитро Гордон вважає, що влада має вирішити раз і назавжди мовне питання та запропонував шляхи вирішення.

Росію попереджали про труни

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що якщо Росія зважиться на повномасштабний напад на Україну, це стане катастрофою для обох сторін. За його словами, багато російських солдатів повертатимуться додому в трунах, і це покажуть канали у Facebook, Instagram, Telegram.

Гордон раніше заявляв, що президент РФ Володимир Путін не самогубець, щоб йти на повномасштабне вторгнення в Україну – інакше на нього чекають тут величезні втрати. А нинішнє військове залякування не що інше, як шантаж Заходу.

Ексспікер української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що скупчення російських військ поблизу України не несе загрози повномасштабного вторгнення, але у разі великої війни окупантів чекають великих втрат, які обернуться катастрофою і для путінського режиму.

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Чи буде вторгнення?

17 січня стало відомо, що Росія перекидає зі Східного військового округу на свої західні кордони оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".

Наразі біля кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. Також була опублікована карта місць дислокації російських військ.

Найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.

Російська Федерація може напасти на Україну з території Білорусі. У Держдепартаменті США помітили підозріле пересування російських військ.

Крім того, CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.