У Києві затримали ветерана АТО Маймана, з яким бився Кива (фото, відео)

Михайло Майман відмовився надати документи на авто і на нього було складено два протоколи

У Києві у вівторок ближче до опівночі затримали ветерана АТО Михайла Маймана, який в минулому році побився з нардепом Іллею Кивою.

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Про це в Facebook повідомив Олександр Довгий.

За його словами, поліцейські зупинили автомобіль під керуванням Маймана, повалили на землю двома екіпажами, зламали палець і наділи наручники.

Авто зупинили через невключений поворотник. Майман відмовився надати документи і на нього було складено два протоколи – за дрібне хуліганство і непокору поліції.

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Що говорив Майман про бійку з Кивою:

У січні минулого року він був у кафе "MOCCO" з друзями, а позаду нього сидів Ілля Кива, який попросив його зупинитися в грубій формі. Потім Кива підійшов до нього і вдарив головою в ніс, сказавши, що "відріже голову і зажене міліцією".

"Я не стримався, відштовхнув його від себе. А ця людина написала заяву зараз, що я його побив, у нього розбита губа. Я нормальний чоловік і ніколи не було таких ситуацій. Якщо чоловік говорить, то він має робити. Таких людей, як Ілля Кива, які кидаються на людей і б'ють їх, не має бути у Верховній Раді", – коментував Майман бійку з Кивою.

Водночас Ілля Кива раніше розповів сайту "Сьогодні" свою версію події.