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  1. Політика

У Німеччині вважають, що Байден буде активно допомагати Україні

2 лютого, 17:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Адміністрація Трампа не приділяла особливої уваги питанню України

Президент США Джо Байден може істотно посилити підтримку України у порівнянні з попередньою американською адміністрацією і, можливо, допоможе у врегулюванні на Донбасі. Про це заявив на пресконференції "Європа-2021" глава МЗС Німеччини Гайко Маас, передає РБК-Україна.

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За його словами, адміністрація Трампа не приділяла особливої уваги українсько-російській кризі, але ось недавня розмова Байдена з Путіним показала, що зараз Вашингтон зацікавлений у допомозі Україні.

"Той факт, що під час телефонної розмови з президентом Путіним Джо Байден підняв тему України, вже можна вважати, що США будуть діяти активніше, ніж до цього", – сказав Маас.

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Німецький дипломат розраховує на допомогу США у врегулюванні конфлікту на Донбасі, де посередниками у "нормандському форматі" виступають Франція і Німеччина.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно, після розмови Путіна і Байдена, у Кремлі заявили про істотні розбіжності президентів щодо України. При цьому Москва не особливо горить бажанням, щоб США увійшли в "нормандський формат". Напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу за участю США.

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Німеччина США Джо Байден Гайко Маас
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