У Європарламенті вимагають заморозити Nord Stream 2: Одних закликів до Росії мало

Європарламент має намір закликати до припинення будівництва морського газопроводу "Північний потік – 2" через арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

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Про це повідомляє впливове німецьке видання Spiegel.

У розпорядження редакції потрапив проєкт резолюції, згідно з якою ЄС повинен негайно зупинити завершення будівництва газопроводу через Балтійське море. Вимога підтримана парламентськими групами консерваторів, соціал-демократів, лібералів і "зелених".

Окрім заморожування будівництва "Північного потоку – 2", депутати закликають запровадити санкції проти "фізичних і юридичних осіб, які брали участь у прийнятті рішення про арешт і ув'язнення Олексія Навального", несуть відповідальність за нападки на членів опозиції – російських олігархів, членів найближчого оточення президента Путіна і пропагандистів.

"Ми також повинні поговорити про енергетичну проблему, – сказав Spiegel лідер парламентської групи Європейської народної партії, член баварського Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер. – Це найпотужніший інструмент, який у нас є. І тому проєкт "Північний потік – 2" – це один із способів чинення подальшого тиску. Одних закликів до Росії недостатньо".

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Депутати Європарламенту мають намір заморозити активи в ЄС і обмежити свободу пересування підданим санкціям росіянам.

"Європейський Союз більше не повинен бути бажаним місцем для російських багатств неясного походження", – йдеться в тексті, який буде поставлено на голосування в четвер, 21 січня.

Санкції, передбачені в проєкті резолюції, повинні бути прийняті одностайно 27 країнами-членами ЄС. За словами представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, міністри закордонних справ обговорять це питання на зустрічі в понеділок, 25 січня.

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Однак у вівторок Боррель заявив в Європарламенті, що "Північний потік – 2" – це приватний проєкт, який може заморозити тільки Німеччина, а не Брюссель.

Попри зростання внутрішньої критики, у середу уряд Німеччини знову підтримав газопровід. Ставлення федерального уряду до проєкту "не змінилося", – заявила в середу в Берліні прессекретар міністерства економіки.

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Нагадаємо, 19 січня США запровадили санкції проти компаній і суден, які прокладали "Північний потік – 2".

Також 19 січня німецький концерн Bilfinger відмовився від будівництва "Північного потоку – 2". Це перша німецька компанія, яка вийшла з проєкту.

Від участі в проєкті раніше відмовилися норвезька компанія DNV GL і датська Ramboll. Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance також вийшла з проєкту.

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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