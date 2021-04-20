В ЄС хочуть зустрічі з Зеленським і президентами двох сусідніх країн

Голова Європейської ради Шарль Мішель виступає за організацію зустрічі ЄС з лідерами України, Грузії і Молдови.
Про це він заявив на зустрічі з грузинською президенткою Саломе Зурабішвілі в Тбілісі.
"Я також обговорив сьогодні з президенткою Зурабішвілі намір поглибити співпрацю з асоційованими партнерами ЄС – Грузією, Україною і Молдовою. Я вітаю ідею скликати зустріч з лідерами Грузії, України і Молдови, щоб підтвердити нашу особливу прихильність асоційованим партнерам", – сказав Шарль Мішель.
Глава Євроради назвав підтримку країн-учасниць "Східного партнерства" ключовою опорою ЄС, а також підтвердив прихильність п'яти принципам побудови відносин з Росією, які були прийняті п'ять років тому. Нагадаємо, один з них – виконання Мінських угод.
Крім того, Мішель висловив у Грузії глибоку стурбованість нарощуванням Росією своєї військової потужності на кордонах України та в окупованому Криму.
"Ризик подальшої ескалації очевидний. ЄС закликав Росію знизити напруженість", – зазначили в Євроради.
Нагадаємо, минулого місяця Шарль Мішель відвідав і Україну – разом з президентом Володимиром Зеленським він побував на Донбасі і зробив багато важливих заяв на підтримку українського суверенітету.
А минулого тижня він прийняв запрошення Зеленського для участі в саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у Києві.
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