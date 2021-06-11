У День незалежності Зеленський оголосить про перевибори президента – хто і навіщо поширює брехливі чутки

Серед українських політиків почав активно поширюватися чутка, що Володимир Зеленський скоро оголосить про проведення дострокових виборів президента. Відповідну заяву глава держави нібито зробить 24 серпня 2021 року, в день 30-річчя незалежності країни. Ми дізналися, навіщо опонентам глави держави знадобилося поширювати недостовірну інформацію.

Ще п'ять років у президентському кріслі

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Одним із перших, хто анонсував оголошення президента про дострокові вибори, став колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева. В ефірі телеканалу "НАШ" ексчиновник заявив, що Зеленський має намір зробити важливу заяву в День незалежності. Самі ж президентські вибори, за словами Реви, будуть заплановані на осінь. "Таким чином Зеленський сподівається виграти собі ще п'ять років на президентській посаді", – підкреслив ексміністр.

Політик додав, що три роки, які залишилися у Зеленського в президентському кріслі, можуть погіршити ситуацію для глави держави. "Соціологія показує, що у нього є реальні шанси перемогти саме тепер", – пояснив свою позицію Рева.

Андрій Рева. Фото: ДС

"Слуга народу" набере 15% голосів максимум

Народний депутат Олександр Дубинський так само назвав такий сценарій розвитку подій "дуже ймовірним". "За конституцією чергові вибори до парламенту відбудуться в 2023 році, а в 2024-му – вибори президента, на які Зеленський прийде без більшості, так як, судячи з соціології, партія "Слуга народу" набере 15% голосів максимум", – зазначив Дубинський.

Нардеп підкреслив, що "слуги" нічого не зробили для того, щоб рейтинг їхньої політичної партії зріс, в водночас зробили все для того, щоб він знизився. "І що, Зеленський виграє з такою кількістю голосів вибори? Ніколи! Йому потрібні дострокові вибори президента, щоб бути президентом під час парламентських виборів", – пояснює Дубинський.

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Депутат упевнений, що зараз у Зеленського більше шансів переобратися президентом, ніж в 2024 році. Та й конкурентів у нього нині не багато.

"Хто вийде з ним до другого туру? За чинною соціологією – Бойко або Медведчук. Політтехнологи подадуть це як боротьба проєвропейського кандидата проти проросійського", – додав Дубинський.

Олександр Дубинський. Фото: Facebook політика

Для дострокових виборів президента підстав немає

Чутки прокоментували в Офісі глави держави, зазначивши, що для проведення дострокових виборів президента немає підстав. Про це, зокрема, заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Президент обраний. Я не бачу ніяких підстав. Обраним президентом завжди буде хтось незадоволений. Це політика", – сказав чиновник.

У той же час Тимошенко додав, що остаточне рішення – саме за Зеленським. "Звісно, рішення приймати йому", – резюмував заступник голови Офісу президента.

Кирило Тимошенко

Ворожі політтехнології: бажане за дійсне

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Глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко упевнений, що Зеленський не буде організовувати дострокові вибори, а політики, які поширюють такі чутки – ворожі до чинного президента і видають бажане за дійсне.

"З тих, хто повідомляє про нібито плани Зеленського оголосити перевибори, немає жодної людини з команди президента. Підтвердження від Офісу президента також немає. Це звичайний фейк, розроблений політтехнологами", – говорить Фесенко.

Володимир Фесенко. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Такої ж думки дотримується і глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Цікаво, що у політиків, які роблять такі заяви, немає доступу до інформації з оточення Зеленського. Такі вкидання створюються для того, щоб спробувати внести розкол у команду президента, створити дискусію про те, що Зеленський хоче збільшити собі президентський строк, а також створити ілюзію, що у президента недостатньо знань і компетенції для повноцінної роботи", – каже політконсультант.

Сергій Биков. Фото: Facebook

Дострокові вибори спровокують політичну кризу

Биков також зазначив, що за даними соціологічних опитувань, Зеленський сьогодні лідирує серед можливих кандидатів у президенти і реальних конкурентів у нього немає. "Немає ніякого сенсу зараз організовувати дострокові вибори. У президента є чітка програма, яку він планує виконати до завершення своєї каденції. Питання про другий президентський термін може з'явитися лише до кінця першого", – підкреслив експерт.

Політолог Володимир Фесенко також упевнений, що, якщо б Зеленський вирішив організувати нині нові вибори президента, він би їх легко виграв.

"Але треба розуміти, що оголошення про дострокові вибори суспільство може сприйняти як слабкість Зеленського. До того ж, добровільна відмова від посади на час перевиборів – це втрата влади, яка тимчасово переходить до голови Верховної Ради. Такий крок може зіграти проти президента і спровокувати політичну кризу", – говорить політолог.

Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак порадив Зеленському ухвалювати рішення, чи йти знову в президенти, вже ближче до кінця першого терміну.

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А заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив: президент може піти на другий термін, так як прийшов до висновку, що одного президентського терміну недостатньо для відновлення країни.