У Берліні відбудеться зустріч в "нормандському форматі"

У Росії розповіли, що стане головною темою для обговорення

Політичні радники глав держав "нормандського формату" збираються в Берліні на переговори. Туди вже прибув заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Реклама

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Предметом зустрічі представників країн "Нормандської четвірки" стане обговорення реалізації підсумків Паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту", – повідомив журналістам представник посольства Росії в Німеччині.

Тим часом прессекретарка глави Офісу президента Дарина Зарівна повідомила, що Андрій Єрмак теж прибув до Берліна для участі в "нормандській зустрічі". За її словами, про те, як пройшли переговори, буде повідомлено після закінчення зустрічі.

Востаннє радники глав держав збиралися в Берліні 11 вересня.

В тренді Плівки Деркача: США ввели санкції проти 7 громадян України

Реклама

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у "нормандському форматі" Київ зробив важливі кроки вперед, проте окупований Донбас вмирає без України.

Водночас в Німеччині позитивно оцінюють перемир'я на Донбасі та інші кроки, вжиті сторонами конфлікту після саміту в Парижі 9 грудня 2019 року, зокрема й обмін полоненими, хоча і констатують, що Мінські домовленості поки не виконані. Тому Берлін закликав Москву натиснути на бойовиків Донбасу.

Нагадаємо, що думає президент РФ Володимир Путін про зустріч "Нормандської четвірки":

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама