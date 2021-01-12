У Берліні відбудеться зустріч в "нормандському форматі"

Політичні радники глав держав "нормандського формату" збираються в Берліні на переговори. Туди вже прибув заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Предметом зустрічі представників країн "Нормандської четвірки" стане обговорення реалізації підсумків Паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту", – повідомив журналістам представник посольства Росії в Німеччині.
Тим часом прессекретарка глави Офісу президента Дарина Зарівна повідомила, що Андрій Єрмак теж прибув до Берліна для участі в "нормандській зустрічі". За її словами, про те, як пройшли переговори, буде повідомлено після закінчення зустрічі.
Востаннє радники глав держав збиралися в Берліні 11 вересня.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у "нормандському форматі" Київ зробив важливі кроки вперед, проте окупований Донбас вмирає без України.
Водночас в Німеччині позитивно оцінюють перемир'я на Донбасі та інші кроки, вжиті сторонами конфлікту після саміту в Парижі 9 грудня 2019 року, зокрема й обмін полоненими, хоча і констатують, що Мінські домовленості поки не виконані. Тому Берлін закликав Москву натиснути на бойовиків Донбасу.
Нагадаємо, що думає президент РФ Володимир Путін про зустріч "Нормандської четвірки":
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