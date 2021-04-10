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Узурпація влади? Резніков відповів на критику щодо санкцій проти контрабандистів

10 квітня, 00:07

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Рішення щодо санкцій проти контрабандистів є незаконним, оскільки тяжкість наслідків санкцій тягнуть на покарання за кримінальний злочин.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

"Це рішення є нічим іншим, як здійснення вироку за кримінальний злочин, оскільки тяжкість наслідків санкцій тягнуть на покарання за кримінальний злочин. Без будь якого доведення невинуватості, рішення суду, це свідчить про ставлення української держави до правоохоронних органів та правоохоронної системи, яка не може нічого розслідувати і довести. Саме тому ми кажемо про узурпацію влади, тому що фактично президент привласнив судові функції", – сказав він.

Водночас віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України Олексій Резніков заявив, що незважаючи на те, що закон про санкції не є ідеальним та потребує доопрацювання, в ньому чітко сказано: стосується не тільки питань, пов'язаних з тероризмом, а і питань, які є загрозою національній безпеці.

За його словами, це стосується інформаційного суверенітету, кібербезпеки, економічної безпеки.

"А контрабанда набуває таких маштабів, що це є загроза національній безпеці", – сказав Резніков.

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