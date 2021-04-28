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Звільненому з "Нафтогазу" Коболєву швидко знайшли заміну

28 квітня, 15:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Раніше Юрій Вітренко вже працював у "Нафтогазі", але рік тому був звільнений звідти

Виконуючим обов'язки глави "Нафтогазу" призначений в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко. Про це написав у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко.

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"Ну, а це заліт Шмигаля. Юрій Вітренко призначений в.о. голови НАК "Нафтогаз" замість Коболєва", – написав нардеп.

Фото: facebook.com/YVitrenko

Відзначимо, що Юрій Вітренко вже працював в "Нафтогазі" виконавчим директором, але був звільнений у травні 2020 року. У грудні його Рада призначила в.о. міністра енергетики.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", про звільнення Коболєва повідомили двоє народних депутатів, про що Інтерфакс-Україна підтвердило джерело. Хоча сам Коболєв заявив, що не писав заяву на звільнення. Він очолював "Нафтогаз" з 26 березня 2014 року.

Напомним, накануне стало известно, что "Нафтогаз" по итогам 2020 года ушел в минус. Консолидированный чистый убыток компании составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году. При этом Коболев заверил, что "компания оттолкнулась от дна" и в начале 2021 года уже начала получать прибыль.

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