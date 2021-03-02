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"Влаштували антивакцинальну вакханалію": Степанов спростував фейки політиків про вакцину

2 березня, 11:34

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Щеплення для людей старше 65 років абсолютно безпечні, запевнив міністр

В Україні триває вакцинація, але її намагаються зірвати фейками і маніпуляціями деякі політики, запевняючи в нібито небезпечності вакцини від компанії AstraZeneca. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що препарат абсолютно безпечний. Про це він сказав на брифінгу.

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Він привів у приклад, що дослідження у Великій Британії показали високу ефективність вакцини AstraZeneca для людей, старше 70 років, на рівні 80%.

"Чому це важливо? Тому що всі наші діячі антивакцинальної вакханалії, яку влаштували в нашій країні протягом двох місяців, вони намагаються знайти що завгодно, щоб ви, українці, були не захищені, і щоб ви не робили щеплення цією ефективною і дієвою європейською вакциною", – сказав Степанов .

Також він спростував тези, що нібито цю вакцину не можна використовувати для людей, старших за 65 років.

"Це фейк і маніпуляція, яку наші політики роблять спеціально, щоб нашкодити вам", – заявив міністр.

А тим часом Степанов вже встиг вакцинуватися індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він цілком залишився задоволений і закликав українців наслідувати його приклад.

Також сайт "Сьогодні" докладно розібрався, як записатися на вакцинацію, і коли дійде черга.

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вакцинація вакцина Максим Степанов AstraZeneca

Джерело: Сьогодні

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