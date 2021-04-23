Влаштував біля України "Карибську кризу-2": Гавриш пояснив дії Путіна

Більшість росіян не хочуть воювати з українцями, але Кремль все одно втягує їх у нову авантюру

Росія влаштувала "військовий спектакль" поблизу України в стилі СРСР під час Карибської кризи: максимально загострила військову обстановку брязкотом зброї, а все заради того, щоб відвести увагу Заходу від ситуації з Навальним. Таку думку висловив в інтерв'ю сайту "Сьогодні" колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш.

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Він зазначив, що всередині Росії ситуація дуже складна: рубль падає, рейтинг путінської партії менше 30% перед осінніми виборами в Думу, росіяни бунтують через арешт опозиціонера Олексія Навального. На Заході пильно стежать за ситуацією з Навальним на тлі його проблем зі здоров'ям.

"Його арешт вважають на Заході чи не темою №1, коли говорять про Росію. Тому я думаю, що стягуючи війська до наших кордонів, Путін хотів відвернути увагу не росіян, а Заходу від теми Навального. Але у нього нічого не вийшло. До слова, згідно з опитуваннями, 61% громадян Росії з симпатією ставляться до України. Тоді як раніше нашій країні співчували лише 28% росіян. Виходить, більшість жителів Росії не бажає воювати з українцями", – сказав Гавриш.

Ексчиновник РНБО порівняв нинішні дії Росії з радянським підходом.

"У квітні поточного року Росія діяла, як СРСР за часів Карибської кризи 1962 року. Максимально підняла ставки, вивела на найвищий рівень мобілізації стратегічні і мобільні ядерні сили. Відкрито і демонстративно перекидала в сторону України важке наступальне озброєння з найбоєздатнішими професійними підрозділами, розгортаючи біля кордону госпіталі і тилові частини", – зазначив він.

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Гавриш не вважає, що це була банальна гра м'язами у виконанні Путіна, оскільки це дуже дороге задоволення, щоб просто метати туди-сюди війська: 1 млрд дол. потрібен на перекидання такої армії до кордону, 1 млрд – на обслуговування війська, 1 млрд – на відведення сил назад.

"Дорогувато для простого накачування м'язів. Я не виключаю, що під час осінніх навчань ("Захід-2021") вони можуть спробувати так спровокувати ЗСУ в надії, щоб отримати привід для початку війни", – резюмував він.

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Читайте на сайті "Сьогодні" повний текст інтерв'ю: Степан Гавриш: "Ситуація набагато гірша, ніж у 2014 році".

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