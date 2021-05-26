Пішли два заступники Степанова: у Кабміні нові звільнення і призначення

Уряд також погодив призначення нового очільника Кіровоградської області – тепер справа за Зеленським

/ Фото: Кабинет министров Украины

У Кабінеті міністрів знову перестановки – сьогодні уряд призначив і звільнив з посад кількох чиновників, у тому числі затвердив нового очільника Кіровоградської області. Відповідні рішення були прийняті на сьогоднішньому засіданні.

Кого звільнили?

Шаталову Світлану Миколаївну з посади заступника міністра охорони здоров'я України (за власним бажанням). Іващенка Ігоря Анатолійовича з посади заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції. Свіріна Вадима Володимировича з посади заступника голови Державної аудиторської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Антоненка Леоніда Васильовича з посади першого заступника голови Фонду державного майна України.

Кого призначили і куди?

Висоцького Тараса Миколайовича першим заступником міністра аграрної політики і продовольства України.

першим заступником міністра аграрної політики і продовольства України. Алюшину Наталію Олександрівну головою Національного агентства України з питань державної служби.

головою Національного агентства України з питань державної служби. Шевчука Дмитра Павловича заступником голови Державної аудиторської служби з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації.

заступником голови Державної аудиторської служби з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації. Кудіна Дениса Ігоровича першим заступником голови Фонду державного майна.

першим заступником голови Фонду державного майна. Антоненка Леоніда Васильовича заступником голови Фонду державного майна.

заступником голови Фонду державного майна. Колійник Катерину Юріївну заступником голови Фонду державного майна.

Кабмін погодив призначення

Чорної Марії Володимирівни головою Кіровоградської обласної державної адміністрації ( у квітні було звільнено голову ОДА ).

головою Кіровоградської обласної державної адміністрації ( ). Корикова Олега Миколайовича першим заступником голови державної інспекції ядерного регулювання.

першим заступником голови державної інспекції ядерного регулювання. Калєніченко Наталію Григорівну заступником голови Державної податкової служби з цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації.

заступником голови Державної податкової служби з цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації. Банькова Олександра Сергійовича державним секретарем Міністерства закордонних справ.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Верховна Рада призначила міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я.