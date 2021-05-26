Пішли два заступники Степанова: у Кабміні нові звільнення і призначення

/ Фото: Кабинет министров Украины
У Кабінеті міністрів знову перестановки – сьогодні уряд призначив і звільнив з посад кількох чиновників, у тому числі затвердив нового очільника Кіровоградської області. Відповідні рішення були прийняті на сьогоднішньому засіданні.
Кого звільнили?
- Шаталову Світлану Миколаївну з посади заступника міністра охорони здоров'я України (за власним бажанням).
- Іващенка Ігоря Анатолійовича з посади заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції.
- Свіріна Вадима Володимировича з посади заступника голови Державної аудиторської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Антоненка Леоніда Васильовича з посади першого заступника голови Фонду державного майна України.
Кого призначили і куди?
- Висоцького Тараса Миколайовича першим заступником міністра аграрної політики і продовольства України.
- Алюшину Наталію Олександрівну головою Національного агентства України з питань державної служби.
- Шевчука Дмитра Павловича заступником голови Державної аудиторської служби з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації.
- Кудіна Дениса Ігоровича першим заступником голови Фонду державного майна.
- Антоненка Леоніда Васильовича заступником голови Фонду державного майна.
- Колійник Катерину Юріївну заступником голови Фонду державного майна.
Кабмін погодив призначення
- Чорної Марії Володимирівни головою Кіровоградської обласної державної адміністрації (у квітні було звільнено голову ОДА).
- Корикова Олега Миколайовича першим заступником голови державної інспекції ядерного регулювання.
- Калєніченко Наталію Григорівну заступником голови Державної податкової служби з цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації.
- Банькова Олександра Сергійовича державним секретарем Міністерства закордонних справ.
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Верховна Рада призначила міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я.