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Пішли два заступники Степанова: у Кабміні нові звільнення і призначення

26 травня, 15:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Уряд також погодив призначення нового очільника Кіровоградської області – тепер справа за Зеленським

/ Фото: Кабинет министров Украины

У Кабінеті міністрів знову перестановки – сьогодні уряд призначив і звільнив з посад кількох чиновників, у тому числі затвердив нового очільника Кіровоградської області. Відповідні рішення були прийняті на сьогоднішньому засіданні.

Кого звільнили?

  1. Шаталову Світлану Миколаївну з посади заступника міністра охорони здоров'я України (за власним бажанням).
  2. Іващенка Ігоря Анатолійовича з посади заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції.
  3. Свіріна Вадима Володимировича з посади заступника голови Державної аудиторської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
  4. Антоненка Леоніда Васильовича з посади першого заступника голови Фонду державного майна України.

Кого призначили і куди?

  • Висоцького Тараса Миколайовича першим заступником міністра аграрної політики і продовольства України.
  • Алюшину Наталію Олександрівну головою Національного агентства України з питань державної служби.
  • Шевчука Дмитра Павловича заступником голови Державної аудиторської служби з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації.
  • Кудіна Дениса Ігоровича першим заступником голови Фонду державного майна.
  • Антоненка Леоніда Васильовича заступником голови Фонду державного майна.
  • Колійник Катерину Юріївну заступником голови Фонду державного майна.

Кабмін погодив призначення

  • Чорної Марії Володимирівни головою Кіровоградської обласної державної адміністрації (у квітні було звільнено голову ОДА).
  • Корикова Олега Миколайовича першим заступником голови державної інспекції ядерного регулювання.
  • Калєніченко Наталію Григорівну заступником голови Державної податкової служби з цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації.
  • Банькова Олександра Сергійовича державним секретарем Міністерства закордонних справ.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Верховна Рада призначила міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я.

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